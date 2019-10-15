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迎戰雙11！PChome接單量提高8倍　AI大數據預測各地熱銷品

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PChome備戰雙11（圖／記者洪菱鞠攝）

▲PChome網路家庭執行長蔡凱文、網家行銷中心副總監鐘紫瑋分享今年網家雙11的策略布局。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

布局雙11，PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，今年雙11前硝戰提早從10/24起開跑，為保持活動順暢，整體運能將調高20%，接單量也提高8倍，同時調動大量機動倉，配合出貨、發貨速度；而從往年銷售觀察，今年主力產品將仍是3C，備貨佔比達7成，不過非3C類也會準備充足，並增加票券、特別食品例如麝香葡萄等品類，目標活動區間的營業額能做到雙倍成長。

網家行銷中心副總監鐘紫瑋提到，今年雙11的承載接單量將提高8倍，並利用大數據分析各地點熱門商品，提前把商品做好配置，同時增設取貨點以及與14家物流業者合作，以應對物流高峰。活動部分，10/24起啟動雙11前硝戰後，主打全站1折起，精選爆款雙11限定組合、天天限時商品瘋搶、35大銀行回饋高達5位數等優惠，預計今年回饋將破千萬。

根據PChome透過AI大數據針對各地熱銷商品分析發現，iphone、紅色款在新北市最熱賣，台中最熱銷的是汽車零件，落健洗髮精在高雄賣很好，台南則是藍白拖。其中，蔡凱文指出，通常雙11最熱門的還是iphone，在11月第一週就會備好貨量，不過以基本色款最多，特殊色只佔3～4成。

除了迎戰雙11，蔡凱文也表示網家準備推出第一個合作型服務，建構one pchome，讓消費者使用旗下其他平台時，不需再重覆輸入資訊；其次是打通p幣，在Pi拍錢包、PChome 24hr購物之間可以互相轉換，而P幣今年將挑戰發送20億點，預期雙11前就能達標。原試營運6小時快速到貨服務，預計於12月正式推出，物流配送規則與24小時一樣，遲到將提供100元現金積點。

雙11即將到來，預料電商之間將掀起一場大戰，各平台也都提早做準備，去年東森購物全通路在雙11單日全通路業績破2億，今年目標挑戰翻倍成長，因此從4、5月開始已經在著手進行規劃，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元透露，商品將聚焦在3c、家電、美妝、民生用品等品類，已向廠商預訂做好備貨；為了因應活動當天可能出現流量飆升的狀況，此次效能將比平時多10倍以上，並且特別找時段做6小時系統測試，從各方面來看，他信心表示「準備好了」。

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