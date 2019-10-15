檢舉魔人1年檢舉8000件！警累到「黃斑部病變」急離職

▲檢舉風氣盛行，反而造成基層員警業務量暴增。（圖／報系資料照）

圖文／周刊王

根據統計，2018年檢舉案件總數量為 3,170,452 件，而今年截至 7 月底已達 1,603,810 件，預計全年可達到 320 萬件之多。對此，民進黨立委葉宜津14日要求交通部研擬「檢舉件數天花板」，而交通部長林佳龍也承諾，會與內政部警政署研議。

新北市2名檢舉魔人，光是1年的檢舉件數就高達8000件，台北市1名檢舉魔人，1年的檢舉件數也有7779件，這些檢舉人不用查證，也無須到案說明，反倒累慘了基層警力。以台北市警察為例，每名員警平均要處理6000件檢舉案，還傳出有員警因此罹患黃斑部病變，不敢待在原單位。

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葉宜津指出，這些檢舉案件較無立即性的危險，大多是違規停車、轉彎變換車道、闖紅燈、跨越雙白線行駛，且檢舉魔人跟蹤車主行蹤、偷拍車牌等行為，已違背個人隱私權，葉宜津認為，應訂定交通違規檢舉上限，例如規定1天最多只能檢舉1件。

對此，交通部路政司長陳文瑞表示，開放民眾自發檢舉的原意，是為了彌補警力不足，但近期檢舉數量愈來愈多，反而嚴重影響基層警力，陳文瑞指出，針對未具名、不影響交通安全、輕微的違規檢舉案件，警察機關可以不予處理。

不過葉宜津也回應，若是警方不處理檢舉案件，可能會涉及「吃案」的問題，因此還是希望交通部能訂出規範，而林佳龍也表示同意，他承諾會與警政署研討，未來將擬訂檢舉上限的相關法規。

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