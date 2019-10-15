叔叔「沒熄火」下車買東西…怪男直接開走休旅車　後座6歲姪也失蹤！

▲布魯克林一名男子下車沒有熄火，回來時休旅車和後座姪子都不見了。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者吳美依／綜合外電報導

紐約布魯克林14日傳出驚魂事件，一名男子出門購物時，把車子停在路邊，沒有熄火，就到對街水電材料行買東西，回來時卻發現交通工具已經不見，坐在後座的6歲姪子羅納德（Ronald Mowatt）也跟著失蹤。警方立刻展開全面搜索，幸好2小時後就傳出好消息，休旅車被棄置在2英里（大約3.2公里）外的地方，男童也平安無事。

美國廣播公司（ABC）報導，叔叔駕駛一輛Acura白色休旅車，停在卡納西社區（Canarsie）的L大道上，他把6歲的羅納德留在後座，沒有熄火就離開，到對街的水電材料行買東西。監視器畫面顯示，一名陌生男子接著跳上駕駛座，驅車揚長而去。

The boy has not been found. Please help find him 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月14日 星期一

警方接獲通報以後，立刻把羅納德與休旅車的照片分享到各大社群媒體，推測此案有可能是偷竊車子，也有可能是綁架案。大約2小時後，民眾通報，失竊休旅車被棄置在林登大道（Linden Boulevard）與喬治亞大道（Georgia Avenue）附近，男童平安無事地坐在後座。

▲羅納德2小時以後在2英里以外的地方被發現，幸運地平安無事。（示意圖／取自免費圖庫Negativespace）

警方初步研判，羅納德外表看起來沒有受傷，目前已經被送往布魯克戴爾大學醫院（Brookdale Hospital）接受檢查。他們並沒有透露，叔叔一時疏忽，讓孩子處於無人照顧的情況，是否會受到任何指控。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，警方仍在調查此案，呼籲知悉相關資訊的民眾提供線索。行車紀錄器錄下嫌犯開車經過路段，畫面已被上傳到安全網路和移動應用程式「公民」（Citizens），30分鐘內就獲得超過5萬次觀看。文內也指出，不論時間多麼短暫，把孩子獨自留在車上都非常危險。

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