台南登革熱疫情趨緩　黃偉哲：下一步要強化流感及腸病毒衛教防疫

▲台南登革熱疫情趨緩，黃偉哲市長指出，下一步的目標是要強化流感及腸病毒衛教防疫工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為達2025年成為台灣智慧健康照護標竿城市的目標，台南市長黃偉哲10月15日聽取衛生局簡報年度成果，黃偉哲表示，在跨局處合作下，登革熱疫情已經得到控制，惟流感及腸病毒發生數相較去年同期有上升趨勢，因此衛教防治工作有必要加強，另醫療院所防火防災設施與演練亦要落實。



台南市衛生局長陳怡說明，衛生局透過「行動醫院、全民健檢」服務，提供五大癌症、三高篩檢、失智症及憂鬱量表檢測服務，8年多來已服務逾20萬人次，歷年滿意度皆達9成以上，具體改善偏遠地區醫療資源不足的情形；有關「免費為65歲以上長者裝置全口假牙計畫」，累計至2019年9月已完成6萬多案，滿意度高達9成，使用率已達8成5以上，讓台南市長者生活品質獲得顯著改善。



在疫情監控與防治方面，市民關心的登革熱疫情目前已趨緩，今年台南市登革熱防治中心共動員1萬3456人次，孳清3927里次，共21萬9150家戶。腸病毒防治部分，透過加強衛生宣導、停課措施、衛生稽核等防疫作為，目前疫情已脫離高峰期。市府亦將持續落實流感防治及長者肺炎鏈球菌疫苗接種等面向，健全防疫體系。



市府相關單位組成食品安全聯合稽查小組，落實食品業者源頭管理，今年聯合稽查家數達29，另外抽驗市售食品2728件，稽查餐飲業者3925 家次，為市民食的安全把關。



台南市民的平均餘命，已由2010年的78.26歲提升至2018年的79.85歲，增加1.59歲，此外，台南的自殺人數為六都最少，增減率下降也是六都最低。未來市府團隊將持續強化各項工作，維護促進市民健康。