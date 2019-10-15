郭台銘考慮輔選國民黨立委　吳敦義：「多母雞」歡迎都來不及

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會副執行長蔡沁瑜日前表示鴻海創辦人郭台銘願意考慮幫理念相同的國民黨立委候選人站台輔選，對此，吳敦義15日表示，歡迎、感謝都來不及，沒有拒絕的道理。

前新北市長朱立倫、前總統馬英九已經啟動全國立委輔選行程，韓國瑜也已請假衝刺大選，若郭台銘將站台藍委，國民黨將有新一波「多母雞」輔選的組合，但也可能因此而造成基層選邊站的情況。

對此，吳敦義強調，郭台銘不選總統已經是事實，且郭台銘反對台獨、反對一國兩制，並主張中華民國派，與國民黨主張一致，既沒有參選，理念大致相同，就沒有問題。

吳敦義說，若是郭台銘願意為國民黨的總統候選人或立委候選人站台，國民黨將形成多母雞的情勢，歡迎、感謝都來不及，「哪裡有拒絕的道理？」

另外，前新北市長朱立倫下午出席活動時也表示，現在國民黨總統候選人只有韓國瑜一個人，不管郭台銘或其他人沒有參與總統大選的人，願意多幫輔選、站台都是好事；朱立倫近日也不斷強調，黨內不要再內訌、不要再犯錯、自傷，必須擴大支持、爭取朋友，打選戰絕對不可以在同溫層裡。

其他人也看了這些新聞...

►郭台銘宋楚瑜明天會面？ 蔡沁瑜：沒有收到邀請 兩人10日後就沒聯繫

►郭台銘願輔選國民黨立委成「多母雞」 吳敦義：哪有拒絕之理啊

►韓國瑜找擔任副手？ 張忠謀親口回：沒這回事！報紙上看的

更多熱門新聞...

►「放韓假」時間逼近！民進黨批韓國瑜躲保護傘：假單應給279萬市民

►賴清德15日初選後首次公開談話有3大方向 將談及跟蔡英文關係

►「蔡賴配」即將成真？ 林宜瑾：台南人期待民進黨最強組合

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來