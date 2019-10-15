易地興建足球運動園區挨批　盧秀燕：沒人比我更想推動

▲盧秀燕表示，沒人比她更想推動足球運動園區。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市足球運動休閒園區興建地點原規劃在北屯區，市長盧秀燕上任後變更至南屯區，結果被市議員質疑中央補助款全被收回，盧秀燕15日強調，她曾擔任全國足球協會副理事長，「沒人比我更想推動」，運動局長李昱叡也說，新案資料已提報體育署，將全力爭取中央挹注經費。

▲議員林祈烽質疑盧市府變更地點，造成中央補助款被收回。（圖／議員林祈烽提供）

台中市議會15日召開定期會，針對足球運動休閒園區興建工程進度及規劃等專案報告進行討論，市議員林祈烽、黃健豪、朱元宏、黃馨慧、江肇國、曾朝榮、劉士州、陳淑華、賴佳微等人都發言關心規劃進度、土地取得及期程。

▲議員黃馨慧要求市府盡速落實足球園區興建案。（圖／議員黃馨慧提供）

林祈烽質疑，此案在2018年就已定案，但因為市府變更地點，從北屯區文中小6用地換到南屯區文中小用地，面積也從6.9公頃縮小為4.7公頃，不但中央收回4億5千萬元補助款，相關程序還要再重頭來一遍，台中有很多學校都有足球隊，真的需要一座國際標準足球場。

▲運動局長李昱叡表示，目前中央沒有取消補助的計劃。（圖／台中市政府提供）

黃馨慧、黃健豪也說，台中市有18所學校發展足球運動，國安國小足球隊拿下亞太盃青少年足球錦標賽U12組冠軍；黎明國中成立足球隊體育班後，已拿下7座以上全國冠軍，這麼多優秀人才為國爭光，亟需一座國際標準球場練球與比賽，如今確定落腳南屯，呼籲盧市府早日動工，全力發展足球運動及相關產業。

盧秀燕表示，此案計畫原本在北屯區文中小6用地，最早並不是規劃足球園區，而是北屯國民運動中心，北屯民眾希望恢復作為運動中心，市府順應地方民意，才會另覓地點興建足球園區，土地沒有問題，感謝議會保留預算，只要中央同意繼續保留經費，推動沒有問題。

盧也強調，她曾是全國足球協會副理事長，這會是一個「成功的計畫」，沒有人比她更想全力推動。

李昱叡表示，北屯原址面積逾5公頃，環評時間約需2年，預期將超過前瞻計畫執行期限，市府為加速時間，並考量各區運動設施均衡，才將基地遷至南屯，他2月已北上進行專案報告，3月體育署來會勘過，新址資料已在10月14日提報體育署，昨日他也向體育署長報告，後續積極配合中央審查作業，目前中央都沒有表示計畫會因換址而撤銷。

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