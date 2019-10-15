媽拍下孩子背影照！往右下一撇　驚見「隱身劇毒的牠」嚇傻

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▲▼這張照片裡有蛇。（圖／翻攝自Facebook／Snake Catcher Victoria Australia）

▲這張照片裡有蛇。（圖／翻攝自Facebook／Snake Catcher Victoria Australia

 記者黃心瑀／綜合報導

澳洲一名媽媽愛蓮娜（Alanna）日前帶帶著兩個孩子出門，看著孩子們活潑的沿著灌木叢步道邊走邊跳後，她拿起手機將這美好的場景記錄下來；沒想到就在她回家再次查看照片時，赫然看見一隻身懷劇毒的東部擬眼鏡蛇（Eastern brown snake），若是拍照當下小孩再往旁邊靠一點，很有可能就會遭蛇吻喪命，讓她嚇壞了！

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在澳洲維多利亞北部的Eskdale，當時愛蓮娜帶著兒子和女兒，到房子完投玩耍，兩個小孩手拉著手在路上跑跑跳跳的，畫面看在媽媽眼裡十分的溫馨，更拿起手機想要把這個瞬間拍下，為生活留下一點紀錄。

愛蓮娜開心的拍完照後，也沒有多加注意，就這樣回家了；等到她再度拿出照片詳看時，卻感到十分的驚恐，因為照片中兒子的腳邊，竟然有一隻東部擬眼鏡蛇。據悉，被東部擬眼鏡蛇咬到之後，幾分鐘內會引起心臟驟停，是澳洲41%蛇類死亡的原因，同時牠也是世界上第二兇猛的蛇類，僅次於先前在澳洲中東部發現的內陸太攀蛇。

報導中指出，愛蓮娜發現蛇的存在之後，連忙將圖傳給老公馬克（Mark）跟其他人，但卻沒有人能夠從照片中發現蛇的存在，顯示蛇的隱蔽性相當的高。

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