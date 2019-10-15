「徒手拍頭」打死滿月嬰！狠爸攜屍箱搬5次家　11年後心力交瘁崩潰自首

▲高雄1名林姓男子為讓女兒停止哭鬧竟失手將她打死，高雄高分院依對兒童傷害致死罪他6年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫visualhunt）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄一名林姓男子2006年時因情緒失控失手將滿月的女兒打死，隨後還把女嬰屍體用塑膠箱包裹後封藏在床底，11年來經歷多次搬家都還「與屍同行」，直到2017年林男已心力交瘁才帶著屍體自首。一審高雄地院依對兒童重傷害致死罪判他9年徒刑，二審高雄高分院認定林男無重傷害犯意因此改判6年徒刑，可再上訴。

林男與郭姓女子2005年12月生下1女，林男2006年1月10日晚上在家獨自餵女兒喝奶時，因女兒哭鬧不停，他竟在一時情緒失控下，不顧女兒還尚未發育完全就從她頭上打下去，造成女嬰左頭頂部骨折、顱內出血及腦髓損傷而陷入昏迷。林男見女兒停止哭泣後沒有多想便逕自外出，1小時返家後才發現女兒已身亡。

林男因擔心女兒死亡的事情會被發現，便將女嬰屍體用包巾包覆放置在大型膠箱內，再以層層膠布封箱藏於床底下。在這之後，林男11年間雖經歷了5次搬家，但他都會把女兒屍箱帶在身邊，直到2017年10月，他因心力交瘁已到極限，才帶著屍體前往警局自首。

女嬰的親身媽媽郭女一直以為小孩是被帶回屏東的夫家照顧，2011年又生了一胎女兒後，每年仍會不斷追問林男長女的下落，但林男均以自己和母親已失聯為由搪塞。一切直到2011年時，郭女詢問長女應該上小學的事，林男才坦承女兒死亡多年的事，最後在心力交瘁下帶著屍箱前往警局自首。

高雄地院審理時，雖林男向法官辯稱當時僅徒手拍打女嬰，但法官認為他施暴當年正值31歲壯年時期，力氣不小，女嬰在尚未發育完全下，還是有可能在僅因手掌拍擊就導致頭頂骨折，認定此舉顯然有重傷害犯意，且女嬰已確定死亡，林男本應負責，不過在考量他犯後自首且坦承犯罪，並非全無悔意，依對兒童重傷害致死罪判他9年有期徒刑。

全案上訴後，二審高雄高分院則認為林男當時會出手是為制止女嬰哭鬧吵到鄰居，才出手打了女嬰頭部1下，認定他並無加重傷害犯意，最終依對兒童傷害致死罪改判他6年有期徒刑，全案仍可上訴。

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