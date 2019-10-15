參選總統「傾聽之旅」　韓國瑜從屏東出發

▲2020年總統參選人韓國瑜「帶著希望、南臺灣出發」，於16日起接連3天訪問屏東縣，展開傾聽之旅。圖／屏東恆春韓家軍募款懸掛韓國瑜競選布條。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年總統參選人韓國瑜「帶著希望、南臺灣出發」，於16日起接連3天訪問屏東縣，展開傾聽之旅，國民黨15日中午公布的最後行程版本，其中有的行程與原先規畫有做了調整；屏東韓家軍接獲訊息，已在群組轉傳，有的準備一路相隨，有的分段伴隨，要讓韓國瑜感受到屏東的溫暖及熱情。

▲▼恆春省北路旁懸掛韓國瑜競選廣告，相當醒目。



國民黨屏東縣黨部廖婉汝主委表示，國民黨總統參選人韓國瑜已於15日正式請假後，以「帶著希望、南臺灣出發」展開總統選舉各項行程，16日由南台灣出發，在簡單的宣示與聯訪後，正式開跑，在縣內會有3天的訪問或參加活動的行程。

其實，韓國瑜的屏東傾聽之旅行程表，已在韓粉群組流傳一段時間，但韓國瑜競選辦公室及國民黨屏東縣黨部始終沒有對外公布正式版本，引來外界討論。

據悉，主要是因為韓國瑜這次行程，地方立委參選人希望也都能兼顧到，又不希望全是拜廟行程，行程才會一再做調整。在兩天半的行程中，韓國瑜在屏東連跑18個行程，包括觀光業座談、高鐵高捷座談、客家及原鄉的後援會成立等。

恆春地區韓國軍明天將在恆春鵝鑾鼻保安宮歡迎韓國瑜，再陪同韓國瑜參加在恆春鎮山腳里活動中心舉行的觀光產業座談，到車城福安宮；枋寮地區韓家軍及屏東韓家軍則在枋寮德興宮迎接韓國瑜下一個行程。

國民黨屏東縣黨部公佈的韓國瑜16~18日傾聽之旅行程表:

10月16日行程

10:00 鵝鑾鼻保安宮參拜（恆春鎮燈塔路170號）

10:35 觀光產業座談與聯訪（恆春鎮山腳里活動中心）

11:30 車城福安宮參拜

12:20 枋寮鄉德興宮參拜（枋寮村德興路112號）

13:20 原住民南四鄉造勢（新來義多功能活動中心）

14:40 六堆忠義祠參拜暨客家後援會

16:00 東港區漁會拜訪

17:00 乘船往小琉球

17:30 小琉球環島車隊（含參拜碧雲寺.三隆宮）

10月17日 行程

11:30 潮州三山國王廟參拜

12:00- 高鐵、高捷南移座談會（聞香閣餐廳）

13:10- 萬巒豬腳街祝賀豬腳節活動圓滿成功

14:00- 內埔天后宮.昌黎祠參拜（內埔鄉內田村廣濟路164號）

14:30- 內埔鄉龍泉寺參拜（龍泉村通霄巷35號）

15:10 原鄉（北四鄉）固本會報（瑪家鄉北葉村集會所）

10月18日 行程

14:00-拜訪社團法人屏東縣向陽啟能協會,

15:00- 鹽埔鄉朝鳳宮參拜

15:40- 里港鄉拜訪蘇俊夫（鳳凰廟）

16:10- 里港雙慈宮參拜