　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜請假選總統　行政院人事總處：超過21天扣薪

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜2019年10月16日請假至2020年1月11日。高市府人事處表示，韓國瑜今年尚餘休假13天、有薪事假1天，2020年截至1月11日止有7天休假，扣除剩餘休假後，要再請57天扣薪假。對此，行政院人事總處指出，民選地方首長第一年有14天年假、7天事假，共21天不扣薪假，請假超過21天要扣薪。

韓國瑜15日上午已在市政會議上和高雄市政府局處首長告假，並勉勵他們繼續在崗位上拚市政。韓國瑜結束市政會議後，在高雄市政府鳳山辦公室一樓對外宣布，「我要開始請假投入總統大選，今天是一個重要日子，從明天開始請假，全心全意投入總統大選」。

對此，人事行政總處副人事長蘇俊榮15日表示，韓國瑜為直轄市長，請假假別與天數遵照公務人員請假規則，請假程序則依高雄市政府程序辦理，請假程序完備後，向行政院備查即可，不需經由行政院核准；目前尚未收到韓國瑜的請假公文。

蘇俊榮提到，直轄市長請假選總統已有前例，過去朱立倫就任新北市長任內，也請假投入2016年總統大選。

跟據人事行政總處資料，朱立倫當時請假日期為104年10月20日至105年1月15日，其中包含54天4小時的特休假與8天4小時的事假。

▲▼朱立倫出席清溪婦女活動替林奕華站台。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

高市府指出，換算至2020年1月11日（含假日），韓國瑜共有19萬7378元的薪資將全數捐給高雄市社會局急難救助專戶，請假期間不支領特支費。

高市府主計處也說明，只要韓國瑜請假超過1個月，當月份特別費由代理人支領，也就是韓國瑜請假期間不能支領特別費，韓國瑜的月薪是新台幣19萬6320元，特別費為14萬4000元。

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
江宏傑坐沙發「岳母跪地板」遭罵爆！　福原愛出聲還原現場
夫妻中1.3億彩券！買4輛奧迪+7天花4000萬…下場超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

易地興建足球運動園區挨批　盧秀燕：沒人比我更想推動

郭台銘考慮輔選國民黨立委　吳敦義：「多母雞」歡迎都來不及

韓國瑜宣布請假三個月　吳敦義：專心選總統是明智的選擇

參選總統「傾聽之旅」　韓國瑜從屏東出發

韓國瑜展開全台傾聽之旅　國民黨：總統、立委聯合作戰

韓國瑜請假選總統　行政院人事總處：超過21天扣薪

3天2外送員身亡　時力籲重罰偽裝承攬、惡意拒檢業者

韓假不夠放！扣除剩餘休假韓國瑜再請57天扣薪事假

「韓國瑜請假不如請辭」　民進黨：選市長政治獻金1.2億把選票當鈔票？

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

易地興建足球運動園區挨批　盧秀燕：沒人比我更想推動

郭台銘考慮輔選國民黨立委　吳敦義：「多母雞」歡迎都來不及

韓國瑜宣布請假三個月　吳敦義：專心選總統是明智的選擇

參選總統「傾聽之旅」　韓國瑜從屏東出發

韓國瑜展開全台傾聽之旅　國民黨：總統、立委聯合作戰

韓國瑜請假選總統　行政院人事總處：超過21天扣薪

3天2外送員身亡　時力籲重罰偽裝承攬、惡意拒檢業者

韓假不夠放！扣除剩餘休假韓國瑜再請57天扣薪事假

「韓國瑜請假不如請辭」　民進黨：選市長政治獻金1.2億把選票當鈔票？

選舉主任提問「考慮參選資格」　黃之鋒：我有權參選

「紅孩兒」鮮肉寫真曝光！嫩臉透膚黑紗超日系　她看完嫌棄：是肉粽嗎

迎戰雙11！PChome接單量提高8倍　AI大數據預測各地熱銷品

連吃3小時撐太飽！29歲女子游泳到一半「突伸手猛揮」溺斃

病人安全我會應 奇美醫院互動闖關遊戲教您醫病溝通小技巧

BBC：歐盟考慮月底召開緊急峰會　確定英國脫歐協議

山田孝之《AV帝王》創演藝高峰！紀錄片自白：曾因醜聞得憂鬱症

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

鬥牛士遭「刺穿動脈拋飛」…失血3公升　公主女友目睹全程

我讓毛小孩變包裝袋主角了！　「哈樂」、「麥可」眾寵物網紅也來秀萌照

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

政治熱門新聞

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選

苦苓3點解析：大陸不想打台灣

民進黨「蔡賴配」　公布時間曝光

韓國瑜宣布從南方出發！高唱《我現在要出征》

教召8年4次變2次　77萬後備軍人僅4成去過

黎智英：韓國瑜當總統不可能出賣台灣　

48校長被問信小英論文舉手　陳學聖點名才6個

韓請假後3天行程　管碧玲：很蘸醬油

韓粉擠爆鳳山行政中心激喊：加油

劉盛良：韓國瑜會贏80至100萬票

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

中選會委員過半有綠營背景　挨批不中立

愛情摩天輪早在這！高市府竟撿現成

更多熱門

相關新聞

韓國瑜請假3個月　仍可領19萬薪

高雄市長韓國瑜正式宣布請假，專心投入總統選戰，高市府也宣布，韓國瑜從16日開始請假，扣掉休假和有薪事假，換算至109年1月11日止共有19萬7378元(含假日)，薪資將全數捐給高雄市社會局急難救助專戶。

韓國瑜請衝總統選舉　吳敦義：明智選擇

郭台銘考慮輔選藍委　吳敦義：感謝都來不及了

韓國瑜展開全台傾聽之旅　國民黨：聯合作戰

民進黨：韓國瑜請假不如請辭

關鍵字：

韓國瑜請假行政院人事總處扣薪2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面