韓國瑜請假選總統　行政院人事總處：超過21天扣薪

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜2019年10月16日請假至2020年1月11日。高市府人事處表示，韓國瑜今年尚餘休假13天、有薪事假1天，2020年截至1月11日止有7天休假，扣除剩餘休假後，要再請57天扣薪假。對此，行政院人事總處指出，民選地方首長第一年有14天年假、7天事假，共21天不扣薪假，請假超過21天要扣薪。

韓國瑜15日上午已在市政會議上和高雄市政府局處首長告假，並勉勵他們繼續在崗位上拚市政。韓國瑜結束市政會議後，在高雄市政府鳳山辦公室一樓對外宣布，「我要開始請假投入總統大選，今天是一個重要日子，從明天開始請假，全心全意投入總統大選」。

對此，人事行政總處副人事長蘇俊榮15日表示，韓國瑜為直轄市長，請假假別與天數遵照公務人員請假規則，請假程序則依高雄市政府程序辦理，請假程序完備後，向行政院備查即可，不需經由行政院核准；目前尚未收到韓國瑜的請假公文。

蘇俊榮提到，直轄市長請假選總統已有前例，過去朱立倫就任新北市長任內，也請假投入2016年總統大選。

跟據人事行政總處資料，朱立倫當時請假日期為104年10月20日至105年1月15日，其中包含54天4小時的特休假與8天4小時的事假。

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

高市府指出，換算至2020年1月11日（含假日），韓國瑜共有19萬7378元的薪資將全數捐給高雄市社會局急難救助專戶，請假期間不支領特支費。

高市府主計處也說明，只要韓國瑜請假超過1個月，當月份特別費由代理人支領，也就是韓國瑜請假期間不能支領特別費，韓國瑜的月薪是新台幣19萬6320元，特別費為14萬4000元。

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