韓國瑜宣布請假三個月　吳敦義：專心選總統是明智的選擇

▲國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜將正式請假投入總統選舉，國民黨吳敦義主席15日給予肯定表示，這是韓國瑜明智的選擇。

吳敦義中午出席台中市「醫療界挺韓國瑜競選總統暨立委選舉中部後援會」成立大會時表示，韓國瑜請假是明智的選擇，若要專心負責市政又要專心選總統，兩邊行程會比較緊湊而兼顧不了，所以現在韓國瑜依照政府法律規定請假，專心競選總統是可以的。

至於短期內輔選行程的安排，吳敦義回應，這兩天以中台灣為主，之後陸續會有北部、南部行程，包括北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏區、宜花東、金馬澎等區塊。

另外，針對不願意接任韓國瑜競選總部主委的原因，吳敦義說明，國民黨副主席兼秘書長曾永權已經是競選總部總幹事，作為黨主席要兼顧總統輔選與立法委員輔選，擔任特定主任委員則要接待賓客、開會將分身乏術，目前規劃已經是經過充分考慮決定。

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