「台灣國際智慧能源週」明登場　聚焦4大再生能源主題

▲「台灣國際智慧能源週」10月16日將在南港展覽館登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」明（16）日將在台北南港展覽館登場，今年聚焦太陽能、風能、氫能、智慧儲能4大主題，展出完成產業鏈產品及檢驗設備，預計吸引1.7萬名國內外買主參觀採購，主打國內外相關業者的專業採購平台。

「台灣國際智慧能源週」提供再生能源產業交流的平台，整合太陽能、風能、氫能及儲能4大主题概念，今年邀集165家國內外再生能源產業廠商共計567個攤位，展示太陽能電池及模組、風力機系统、風力設備零組件及原料、電動車及燃料電池等。

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今年參與的廠商，其中太陽能大廠包含茂迪、友達、元晶、有成等參展，風力廠商包括沃旭能源、達德能源等大廠，並吸引德國、丹麥及荷蘭廠商組團參展，以國家館形式來台與業者交流，促進離岸風電產業與台灣本土產業鏈結。

SEM全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI積極推動台灣再生能源轉型升級，並進一步彙整產業界共識，首次向政府發布《太陽光電公共政策建言書》，針對太陽光電躉購費率的計算方式，提出最具體的產業建議，並發現有高達78的民眾支持加速太陽光電發展進程，且有80％的民眾支持在閒置的土地或複合空間架設太陽光電面板。

除了國內外再生能源大廠齊聚一堂，展覽期間配合太陽能、風能、氫能及智慧儲能等四大展覽主題，規劃超過十多場多元主題論壇，包含「能源趨勢論壇與技術交流會」、「太陽光電高峰論壇」、「風能產業趨勢及亞洲市場商機論壇」等，邀請海內外產業代表分享產業趨勢及最新技術。