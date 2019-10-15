「不用擔心我」　港裸屍少女3min自拍影片曝光...開朗模樣網心疼

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

香港15歲的女學生陳彥霖日前被發現成「全裸浮屍」，死因至今仍眾說紛紜。如今，一段陳彥霖生前錄製的影片在網路流傳，畫面中的她參與示威行動，稱「我會一直留在這裡，要去找現場指揮官理論，所以手足們不用擔心我，不想你們替我操心」，開朗的模樣令網友大呼心疼。

▲陳彥霖讓手足不用擔心他。（圖／翻攝自臉書）

在這隻不到3分鐘的影片中，陳彥霖顯得相當開朗，對著鏡頭表示，「不知道我做錯了什麼，我只是一個普通人，為什麼要承受這些呢，其實真的很辛苦（疑似遭催淚彈擊中），大家都只是遊行而已，我穿得也不像是暴徒吧，我想說我真的只是出來遊行而已，有什麼問題嗎？」

她接著說，「你們有事的話，我會陪著你們的，因為我都是香港人，我會一直留在這裡，要去找現場指揮官理論，所以手足們不用擔心我，不想你們替我操心。我想說現在香港真的很亂，很多人都身處驚慌之中，但是你們可不可以『生於廝死於廝』，你們（員警）都是香港人，為什麼要這麼對我們這些香港人，是，高層命令不能反抗。」

▲陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

陳彥霖隨後於9月19日下午失蹤，她晚間赤腳走向海濱公園，隨後在22日被釣客發現時，已成一具赤裸的屍體，而警方10早上就將遺體火化，整起案件引發各方討論。警方11日開記者會表示，陳彥霖屍體已進行解剖，屍體沒有表面或可疑傷痕，也沒有性侵跡象。