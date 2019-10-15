外送員之死！北市率先研議法規「強制納保」　賴香伶促賠償比照勞基法

記者楊亞璇／台北報導

美食外送平台外送員接連在執行任務發生事故身亡，讓外送員的職安與工作權益保障問題浮出檯面。北市議會國民黨團15日召開記者會要求勞動局研擬自治條例，規範外送平台強制外送員納保，勞動局長賴香伶承諾與法務局討論研擬法規，她也強調，不管企業聲稱承攬或僱用，一定依勞基法，而不是依保險額度賠償。

黨團總召應曉薇指出，台北市兩週30件餐飲平台外送事故，當中1件傷亡，她認為很遺憾的是，北市9家比較知名的餐飲平台，只有1家「有無外送」有勞健保。北市議員秦慧珠說，北市府管轄的外商電送平台，幾乎沒有一家完全符合規定，只有「有無外送」有勞工保險、健康保險、雇主責任險，要求發動勞動檢查，要求業者做保險，特別是出事的兩家保險最差，Foodpanda只有團體傷害保險，Uber Eats只有雇主補償契約責任險。

▲賴香伶出席北市議會國民黨團記者會。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

市議員游淑慧表示，Uber Eats應徵外送員文字契約非常規避僱傭關係，故意導向承攬，未來契約文字一定要更改，Foodpanda已經要提出訴訟，業者會說只是合作關係，業者早有想到，像Uber Eats一萬多人，當然要規避勞工保險。

賴香伶強調，這幾天除了勞動檢查，還跟家人聯繫，盡量在補償部分比照勞基法，這部分一定要求企業，不管企業聲稱承攬或僱用，一定依勞基法，而不是依保險額度賠償，因為保險額度也許非常的低，另Foodpanda聲稱是承攬關係，的確勞基法沒有對於勞動契約內涵做認定，因此僅依大法官釋憲，針對僱傭、承攬的原則做認定，那一個個案的認定，能不能說這個行業三萬、五萬人都是僱傭呢？確實沒有給地方權限，法源上授權上要明確立法，中央要立馬去補足。

賴香伶說，不然地方一個一個認定，第一勞師動眾，第二，若在契約文字上動手腳，讓假承攬變真承攬的時候，在舉證上、勞檢上難度增加，如果舉證責任又沒有轉換成雇主負責，而要勞工負責，那會更辛苦，第三，昨天勞動局有收到有一些外送平台勞工要組織工會，有送到勞工局，就內容事項符合職業工會組成，讓他趕快成立，讓他們自己形成保護力量。

北市勞檢處處長江明志表示，勞動檢查過程中不是以業者提供資料為依據，主要是故曰契約認定三項原則，包括人格從屬、組織從屬、經濟從屬，由於Foodpanda員工事故發生地點在桃園，由桃園勞檢處主查，北市主查Uber Eats，他們發現Uber Eats用規避的方式，登記作為電商平台，因此找貨運運輸業者作為「運輸牌」，運輸業者登記只有一個人的公司，掛在貨運業底下，Uber Eats先跟貨運公司簽約，貨運在跟外送員千承攬契約，但是指揮派單訂單都是Uber Eats操作，並不是貨運業者，Uber Eats再提供服務費用給貨運業者。



江明志說，給外送員的約定，「還不叫合約」，發現外送原接單後不能轉包，若是承攬關係應是可以轉包，只要在既定時間完成任務即可，另外送員有評分制度，並限制外送員不能跟其他平台合作，且Uber Eats主要業務就是外送，以上幾點認定為有僱傭關係。