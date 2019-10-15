盜花美男帥照QQ微信騙大陸熟女得手百萬　詐騙首腦被逮辯：我是送便當的

記者張君豪／台北報導

刑事局15日宣布破獲一起盜網路花美男、健身男子照片，透過對岸民眾慣用的QQ、微信通訊軟體，打著酷帥臉龐外觀藉此吸引對岸熟女攀談，詐騙集團成員噓寒問暖化解對方心防後，哄騙對方投資歹徒成立的博弈平台六合彩、基金並營造賺錢假象；警方日前在嘉義補朴子市收網逮捕20名該詐欺集團成員，訊後依詐欺罪嫌移送。

▲刑事局9日攻堅破獲花美男詐騙機房逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局9日攻堅破獲花美男詐騙機房逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊第三隊日前接獲上述情資，與嘉義市刑警大隊共組專案小組展開調查，發現以江姓主嫌為首的詐騙集團負責人，租賃嘉義縣朴子市鐵皮屋作為機房據點。這個詐騙集團成員盜用網路花美男、或身材壯碩的健身哥照片，移花接木透過QQ、微信等通訊軟體隨機搭訕對岸異性聊天，不斷以話術噓寒問暖，以戀愛養成方式欺騙感情，進而邀約被害人投資彩票、股票、基金及博弈等項目，誘騙對方加入歹徒自己成立的投資平台網站會員，詐騙集團再扮演分析師向被害人鼓吹代操投資，並製造營利假象讓被害人信以為真，該詐騙集團成員據此要求被害人把儲值匯款至指定帳戶。

▲花美男詐騙集團盜用網路帥哥、健身男的照片進行詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局9日攻堅破獲花美男詐騙機房逮捕20人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方初步估計被害人數達上百餘人，財損金額粗估達百萬元新台幣。專案小組會同保一總隊維安特勤隊，於本月9日到嘉義該詐騙機房攻堅並執行搜索，當場查扣機房內電腦24台、螢幕24台及行動電話59支、教戰手冊3本等證物；訊後依觸犯詐欺罪移送嘉義地檢署，警方強調會持續解析犯罪電腦、手機資料、希望能追出幕後主嫌。

警方透露：操盤江姓主嫌現年約30歲、在嘉義市坐擁豪宅和百萬名車，警方據線報上門逮人時，詢問他經常出沒該詐騙機房，江嫌竟辯稱：「我是去那裏送便當！」否認主導該集團，警方移送後聲押江姓主嫌等三名詐騙集團成員，但移送後20人均獲交保。

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