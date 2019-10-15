桃園西濱快區間測速啟動宣導　明年元旦執法...抓到開罰3千起跳

▲桃園西濱快速道路新屋至觀音段已完成區間測速照相設備，明年元旦起大執法取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市台61線西濱快速道路最近完成觀音至新屋段區間測速照相設施驗收，原本預計9月初上路執法，但市警局交通大隊參考鄰近台北與新北市增設類似區間測試照相設施，都是先進行2個月宣導再上路取締，讓用路人明瞭區間測速照相設施即將上路，以宣導代替取締，預計明年元旦開始執法。

桃園市府交大執法組組長連國豐指出，桃園市台61線快速道路區間測速照相設施，今年8月份裝置完成後進入測試期，這套平均速率自動偵測照相系統，於10月3日完成驗收，目前已進入密集宣導與公告期程，市府警察局與交通部公路總局第一區養護工程處合作，在台61線北上52.430公里到47.150公里處，南下47.250公里處到52.530公里處，建置桃園市第一處區間平均速率照相系統，起訖處門架上共裝設可辨識車牌測速錄影設備8套與全景攝影機4套、告示牌11面，雙向車道均含在偵測範圍內，即使駕駛行駛路肩，也無法規避超速偵測。

▲桃園市台61線西濱快速道路已完成區間測速照相設備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大表示，台61線西濱快速道路觀音至新屋路段速限90公里，執法區間北上路段長約5265公尺、南下路段長約5273公尺，通過時間不得少於187秒，未來將以超速逾20公里（亦即時速111公里、通過時間約171秒）為開單舉發對象，目前曾偵測最快時速為140公里之車輛。

▲桃園西濱快速道路新屋至觀音段已完成區間測速照相設備，明年元旦起大執法取締。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大強調，即日起為宣導、測試與分析期程，預計於明年元旦起執法，該路段為西濱快速道路，違規超速行駛快速道路將比照高速公路罰則，未來若科技執法上路，一張紅單為3千元起跳，提醒民眾千萬不要超速，以維護自己與他人行車安全。

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