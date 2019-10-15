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3天2外送員身亡　時力籲重罰偽裝承攬、惡意拒檢業者

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▲▼時代力量立院黨團針對外送員事故頻傳召開記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲時代力量立院黨團召開「外送平台事故頻傳，嚴查開罰假承攬」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林銘翰／台北報導

外送食物平台近年來業績攀升，國慶連假期間Foodpanda和Ubereats共2名外送員在工作時車禍身亡，14日晚間又發生Lalamove外送員撞死行人的交通事故，引發社會熱議。時代力量立委參選人林佳瑋與立委徐永明15日召開記者會，呼籲勞動部應打擊「偽裝承攬」、惡意拒檢的業者，應依勞動基準法連續並重罰違法業者。此外，業者亦不得以僱傭制為由，片面降低薪資福利。

林佳瑋與徐永明15日上午於立法院召開「外送平台事故頻傳，嚴查開罰假承攬」記者會，並於會中提出五大訴求。第一，勞動部應確認所有外送平台業者與員工之僱傭關係，持續追縱公布「假承攬」外送平台業者名單，不該只是個案認定；第二，勞動部應打擊「偽裝承攬」、惡意拒檢的業者，應依勞動基準法連續並重罰違法業者；第三，勞動部應輔導業者設置職業安全衛生委員會，支持外送平台員工有組織企業工會之權利；第四，勞動部跟桃園市政府應協助外送平台員工法律扶助，並協助申請桃園市勞工權益基金的救濟；第五，業者不得以僱傭制為由，片面降低薪資福利。

▲▼時代力量立院黨團針對外送員事故頻傳召開記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

 ▲時代力量立委徐永明。（圖／記者徐斌慎攝）

徐永明指出，近日美食外送平台外送員交通意外頻傳，甚至在國慶連假期間接連發生美食外送員在外送途中車禍身亡事故，勞動部昨天終於認定國慶連假身亡的兩位美食平台外送員與業者間是僱傭關係，但至今國內兩大美食外送平台仍未做出回應。

徐永明質疑，美食外送服務已發展一段時間，但過去勞動部進行勞檢時，美食平台業者不是拒絕勞檢，就是遲不提供相關資料，最後勞動部往往是開罰3萬元了事。林佳瑋則指出，勞動部於今年7月12日曾經針對汽車貨運業發動專案勞動檢查，當時Foodpanda就有拒絕勞檢的紀錄，隨後台中市政府進行勞動檢查，Foodpanda也再度拒絕勞檢，顯見Foodpanda根本就是拒絕勞檢的累犯，但最後都只有罰款最低金額三萬元。

林佳瑋指出，勞動部於今年8月也曾邀請11家有食物外送員的事業單位，進行「食物外送員作業安全保護事宜」會議，然而其中三大公司Foodpanda、UberEATS、Lalamove（啦啦快送）聲稱是承攬制拒絕遵守任何規範。她認為，甫於10月2日訂定的「食物外送作業安全指引」，對於發生事故的這兩大業者沒有任何約束力，勞動部偏偏要等到發生了死亡車禍，才加速認定僱傭關係的認定。

林佳瑋也提到，勞動部從5月到現在，還是沒有提出判斷「偽裝承攬」的原則，都是要用個案認定，必然緩不濟及。然而Foodpanda甚至連今年7月12日的「勞動部汽車貨運業專案檢查」、「台中市勞工局勞動檢查」都採取惡意拒絕的態度，顯然勞檢3萬元的罰金對業者不痛不癢。這樣的情況若不盡快改善，無疑是迫使勞工必須自行訴訟救濟，才能處裡勞健保、職業災害責任歸屬及組織企業工會的權益。

▲▼時代力量立院黨團針對外送員事故頻傳召開記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲時代力量立院黨團召開「外送平台事故頻傳，嚴查開罰假承攬」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

一名曾擔任多家外送平台的外送員李先生則表示，他算是工作時數比較短的員工，但也要工作7-9小時，更多外送員甚至工作9-13小時，而當平台分配工作時段之後，他也沒有辦法任意拒絕這個時段的各種工作任務，也必須穿著平台識別的衣服和保溫箱。這些都顯示出僱傭制度的特色。

徐永明認為，勞動部應針對美食外送平台外送員相關權益進行專案報告。他也呼籲，應公開各大美食外送平台外送員勞動條件，以提供消費者選擇勞動條件較佳的業者，不只是政府要做，希望廣大的消費者能夠透過選擇，鼓勵外送平台真正面對僱傭關係。

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