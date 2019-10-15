「自己選擇自己負責」　外送員挺foodpanda承攬制：想多賺生活費

▲政府認定外送平台和外送員的關係應是「僱傭」，但多位外送員受訪都說「承攬」比較好。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

勞動部認定美食外送平台和外送員間的關係為「僱傭」，業者foodpanda聲明強調是「承攬」。《ETtoday新聞雲》今（15日）實際到台北街頭訪問熊貓外送員們意見，大部分都挺公司盼維持現狀承攬制，這樣才能多賺點生活費，且自己的選擇就要自己負責。

政府認定外送平台和外送員的關係應是「僱傭」，但多位外送員受訪都說「承攬」比較好。全職的熊貓外送員張小姐認為，若變成僱傭，想多賺錢也沒辦法，當初做這就是「要多跑」，承攬沒勞健保等保障，對自己而言沒差，選擇這行就不會這麼在乎這些事，她說講直接一點要來跑就知道沒有向一般公司行號會有什麼福利。

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陳先生表示，僱傭對正職較有保證，但以自己是兼職則希望承攬，因能多賺點錢，沒有保障自己就要小心，他並說現在有這種狀況是公司大量增員，以前人少，事情當然少，現在人多相對事故多。

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洪先生指出，如果公司能讓員工自己選要正職或兼職會比較適當，站在自己立場是承攬可以多賺錢，且有的兼職原本就有一份正職工作，有沒有勞健保沒影響，對於這次車禍事件，會想要多保險，但查了資料似乎沒保險公司願意。

兼職的陳先生說，通常班自己排，若都沒排，卻是僱傭享有勞健保不合理，

承攬好處是能多賺點生活費，且選擇這份工作自己就要小心。林先生表示，承攬薪水好，勞健保自己負擔也沒問題。鍾先生則覺得竟然自己選擇此性質工作，就要自己負責，比如自己去保險、騎車小心，還是希望為承攬多賺錢。

一名uber外送員接受《ETtoday新聞雲》訪問認為，foodpanda不甩勞動部堅稱承攬，就是仗著有替外送員保團體險，這點相較uber要外送員自己保強制險就很不同。他認為哪一種關係或是否納入勞基法等保障都是其次問題，重點是公司要先替這群在外面為了微薄生活費的人保險才是重點，否則面臨若發生意外或死亡，他問認定上要怎麼釐清？又有誰要來負責？

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