台中15歲屁孩揪28歲男談判　15人鬥毆！2主嫌重傷住院

▲清水鰲峰山14日深夜發生群眾鬥毆，警方派出快打部隊將15人迅速逮捕。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水鰲峰山14日深夜發生群眾鬥毆事件！15歲蔡姓少年與28歲楊男因故相約停車場談判，雙方一言不合造成15人大亂鬥，警方獲報出動快打部隊到場將眾人即時逮捕，還在車上查獲K他命，其中8人掛彩送醫，目前仍有3人住院觀察，警方訊後依傷害等罪嫌將傷勢較輕等11人移送偵辦。

警方表示，14日晚間11時14分獲報，稱清水鰲峰山自由車停車場，有民眾相約談判，過程中雙方爆發口角及肢體衝突，警方立即派遣快打部隊，共6部巡邏車及警力12名到場。

警方到場時雙方已經停手，但包括主嫌蔡姓少年及主嫌楊男在內等8人掛彩，其中4人傷勢嚴重，還有車子見狀逃逸，警方尾隨攔下，並在車內查獲少量K他命。現場共逮捕15人，警方通知救護車將8名傷者送醫治療，有5人就醫後已陸續出院，其餘3人則還在住院觀察中。

主嫌15歲蔡姓少年顱骨骨折、腦出血、頭部撕裂傷、嘴唇撕裂傷，在光田醫院加護病房治療中；主嫌28歲楊男胸部、頭及四肢有BB彈傷，在童合醫住院治療中；21歲周男雙側肺挫傷、右小腿骨折、臀部燙灼傷，在光田醫院加護病房治療中；22歲周男腦震盪、雙手挫傷，經檢查治療後，拒絕住院；23歲巫男頭皮挫傷、右手挫傷，經檢查後15日凌晨1時許離院。

至於蔡姓少年及楊男相約談判所為何事？相關人員問訊時皆避重就輕，表示只是路過或是被叫過去，不清楚原因。詳細原因仍須待2主嫌傷勢穩定後再調查釐清，警方訊後將11人依傷害、違反社會秩序維護法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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