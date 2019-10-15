「韓國瑜請假不如請辭」　民進黨：選市長政治獻金1.2億把選票當鈔票？

▲韓國瑜宣布請假。（圖／記者賴君欣攝）



記者陶本和／台北報導

針對兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜於15日宣布開始請假3個月，正式投入2020大選。民進黨中央黨部發言人李明俐表示，「請假不如請辭！」；她也提到，韓國瑜在選市長時，政治獻金達1.2億，「韓國瑜是否把選票當鈔票，認為選舉的CP值非常高，人民很好騙？」

李明俐表示，韓國瑜上任市長不到365天，高雄市長的位置都還沒坐熱，就迫不及待投入總統選舉，在擔任市長期間，請假、遲到、早退、說謊紀錄輝煌，甚至技術性剝奪代表民意的議員質詢權，「韓市長選前對於高雄市的雄心壯志，已經證明是一場空，而既然無心市政，就不須要再演戲，我們呼籲，請假不如請辭！」

李明俐提到，韓國瑜競選市長時的政治獻金紀錄，收入總數為1億2914萬元，而選舉補助款也有2600萬，「高雄人民尚未發大財，韓國瑜市長倒是發了大財。」

李明俐說，韓國瑜是否把選票當鈔票，認為選舉的CP值非常高，人民很好騙？市長受人民託付入主高雄市政府，但是各家民調顯示，市政滿意度為最後一名，如今罷免連署也已超過30萬，明顯有負人民期待，把民主選舉當成兒戲，「我們呼籲韓國瑜市長，請益不如先請罪！」

李明俐最後強調，選舉剩下88天，韓國瑜對高雄開出許多空頭支票，尚不能對高雄市民負責，遑論想進一步取信於全台選民，「我們呼籲選民在明年１月的選舉以選票告訴韓國瑜及國民黨，台灣民主政治不是過水政治，必須往更負責任的方向前進，才能奠定穩定國政發展。」

▼民進黨發言人李明俐回應韓國瑜請假拚選舉。（圖／民進黨提供）



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