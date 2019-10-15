Foodpanda堅持自己是「承攬」　勞動部打臉用證據說話

▲勞動部職業安全署署長鄒子廉。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

Foodpanda今（15）日針對勞動檢查結果做出回應，表示積極配合並主動提供所有需要資料，對勞動部認定該個案不符合承攬表明遺憾，並重申與外送夥伴的合作關係就是承攬關係。對此，勞動部職業安全署署長鄒子廉回應，依照目前得到的證據調查顯示Foodpanda、Uber Eats就是僱傭關係，如果僱主或資方不服當然尊重尊重國家法律賦予大家的權利，可以提出訴願或行政訴訟。

對於今日Foodpanda提出的聲明鄒子廉表示「不予置評」，因為依照目前調查業者與外送員間的證據顯示，仍舊認定為是「僱傭關係」，僱主或資方片面認定為是承攬那就是像今天早上勞動部長說的一樣「真僱傭假承攬」，但在勞動部的立場來看，後續還是會持續對業主做出行政處理。

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鄒子廉也說，當然業者如果對於這樣的處分不滿，當然可以依照法律規定走訴願或行政訴訟，勞動部也都尊重他們應有的法律權益，只是目前職安署還是會按照步驟來做後續的行政處分跟外送業者的行政監督檢查。

另外，鄒子廉也強調，在未來2周內職安署仍舊會持續針對所有外送平台業者進行勞務關係的認定，因此在2周後就會有一個初步的檢查結果出來，屆時就會知道目前所有的外送平台業者與外送員間是承攬還是僱傭，因為如果這個勞務關係如果無法確認，這樣後續的勞基法與職安法的相關配套都無法進行，因此會盡量在這2周內把全台所有的外送平台業者清查完畢。