夫爽玩小三！還逼每月給1萬　她拒絕遭趕出門...兒再曝：爸花300萬幫阿姨買房

▲葉男長期家暴還在外養小三，生病後還要求妻兒每月給1萬元生活費，最後妻子崩潰訴離。（示意圖／123RF）

記者陳韻如／台北報導

葉姓男子長期對妻兒家暴，並在外養小三，而他中風留職停薪後，還要求妻兒每個月要給他1萬元生活費，但遭拒絕，他竟因此將妻兒趕出家門，並出售房子，讓妻兒無處可去。此外，他還承諾小三要幫她付300萬元的買屋款，甚至表示痊癒後要跟小三在一起等。案經妻子提告訴請離婚，並請求平分2人財產，法官判准，且葉男還須給妻子475萬餘元。

根據判決，葉男的何姓妻子主張，她與葉男結婚近30年，並育有一名獨生子，但葉男卻經常對2人拳打腳踢，還辱罵她三字經，這2、3年來變本加厲。直到2018年3月，葉男因外遇表示要離婚，還在同年4月將何女及兒子趕出家門，並更換門鎖，讓母子2人無處可去，不得已只好在外租屋。葉男種種的惡行讓何女忍無可忍，因此決定訴請離婚，並分配2人財產。

然而，葉男到庭時卻辯稱，自己不曾對妻兒暴力相向，更沒有外遇或因此要跟妻子離婚，甚至還將她趕出家門。葉男甚至痛心表示，自己前半輩子辛苦工作養家，如今生病沒有收入，才要妻兒給他1萬元生活費，但她們卻狠心拒絕，他只好出售民下唯一的房產支應生活。

葉男還表示，自己因為腦中風，導致他情緒不穩，他願意接受心理諮商，2人的婚姻也不是無法維持。再者，2人對家庭的貢獻程度不同，若要平均分配財產，太不公平。

對於葉男的指控，其獨生子出面替媽媽證稱，爸爸在他國中時就曾毆打媽媽，且他在生病期間不在家休息，跑去賭博，還因為情緒不穩經常出言辱罵嬤嬤。另外，他曾在爸爸手機看到與一名林姓女子的曖昧對話，爸爸甚至答應對方要付300萬元買屋款，並承諾病養好後要跟她在一起。直到2018年4月，爸爸不但把他跟媽媽趕出家門，還更換大鎖，最後甚至賣掉房子。

法官審理後認為，葉男兒子長時間與2人相處，也了解2人之間的情形，且與本案並無利害關係，因此採信其說法，而葉男多次將妻兒趕出家門，還擅自賣掉房子，完全沒有尊重妻兒，顯然悖於婚姻共同經營本旨，認為婚姻難以維持，且責任應該歸咎於葉男。

此外，法官調查發現，葉男留職停薪前的收入比何女多一倍，但何女卻需負擔家用開銷，葉男只需要負擔房貸，且房貸在2015年就清償完畢，但他也沒有分擔家用，最後甚至因為生病休養，要何女給他1個月1萬元的生活費，遭到拒絕後竟將妻兒趕出家門，足見2人最初因生活費爭執，但因葉男後續作為，讓婚姻破綻擴大，終致無法維持婚姻，因此判准離婚，且葉男還須給何女475萬餘元。全案可上訴。

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