國際貴金屬貴森森！台銀鼠年生肖幣售價破2千元　8年新高

▲台銀庚子鼠年彩色鍍金精鑄銀幣（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

由於國際貴金屬價格飆漲，使得一年一度發行的台銀生肖幣也因為成本上升，發行價格也跟著飆漲，台銀今年鼠年生肖銀幣售價為2180元，不僅突破2000元大關，也是8年以來的新高，台銀貴金屬部經理邱進賢表示，如果是在今年底前購買，享有早鳥價1988元，還可以在2000元以下買到。

台銀每年都會委由中央造幣廠鑄造生肖銀幣，由於明(109)年生肖是庚子鼠年，生肖幣又進入了新的一輪（12生肖為一輪），台銀董事長呂桔誠表示，生肖幣已經是第3輪的新一輪。今年所鑄造的有「庚子鼠年彩色鍍金精鑄銀幣」、「台銀金鑽條塊鼠年生肖版」，在今(15)日正式發售，除了台銀本身的通路之外，也委由土銀、台企銀、華南銀、玉山銀、瑞興銀、及中華郵政同步發售，銀幣售價每枚2180元，限量5萬枚。

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該枚銀幣的主題圖案為倉鼠，鼠年有鼠來寶之意，鍍金的倉鼠帶來財運滾滾萬事亨通，聚焦醒目之意。12邊框有12生肖、一年12個月輔以牡丹的剪紙圖案環繞，呈現銀幣主題的特色及亮度，增添喜氣富貴。銀幣正面「柿子」的部分有事事如意寓意，水果圖案彩色呈現增添層次感，上為英國女王伊莉莎白二世肖像。幣面並刻有重量「1OZ」，及銀幣成色「Ag999」等字樣。

而鼠年銀幣以「倉鼠」為主角，主要的概念是來自於呂桔誠，他說了有別於過去主角多為老鼠，今年改為較圓潤可愛的小倉鼠。會想到用倉鼠，主因十多年前在舊金山露營時，看到圓圓胖胖的小倉鼠，直呼怎麼會有這麼可愛的小動物。

國際貴金屬價格飆升，不只黃金上漲、白銀的價格也不斐，現在國際黃金價格大約是每盎司1500美元、白銀價格17.6美元。台銀表示，國際金價上揚確實增加了鑄造成本，所以今年售價2180元，是8年以來再度突破2,000元大關。而依據生肖受歡迎的程度考量，台銀今年發行限量5萬枚。