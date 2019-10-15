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台新銀推行動支付助攻「無現金校園」　買東西免帶錢還有5%回饋

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▲▼台新銀與輔大、文化及逢甲大學進行產學合作，提供多元行動支付服務，營造無現金校園生活環境。。（圖／台新銀行提供）

▲台新銀與輔大、文化及逢甲大學進行產學合作，提供多元行動支付服務，營造無現金校園生活環境。（圖／台新銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

行動支付越來越普及，不少學校開始打造「無現金校園」。台新銀行這次與先導學校進行產學合作，提供多元支付服務，在校園內可用「卡得利」APP支付學務單位或運動場館等費用，讓學校教職員、學生、校友也能輕鬆使用行動支付。

為在大專院校推廣行動支付，教育部委任社團法人中華民國大專校院資訊服務協會（ISAC）推動「大專校院校園行動支付推動計畫」，台新銀行獲選為合作夥伴之一，並與先導學校輔仁大學、文化大學、逢甲大學進行產學合作，營造無現金校園的生活環境。

請繼續往下閱讀...

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，這次將行動支付功能推廣至校園，讓學生不論在申請畢業證書、在學證明、成績單，或使用游泳池、健身房等需要付費的校內服務項目時，透過手機條碼掃碼就完成付款，不必再手忙腳亂掏現金。

台新銀行首波與輔仁大學、文化大學等學校合作，學生、校友只須下載台新卡得利、台灣PAY等APP即可在校園內享受行動支付的便利，同時也特別推出「校園內使用台新卡得利付款享5%回饋」活動，即日起至今年12月底止，在校園內學務單位、影印室、游泳池及健身房等地方使用台新卡得利支付費用，每月享5%刷卡金回饋，每戶回饋上限20元，限量5,000份。

此外，台新銀行也在輔仁大學周邊商店、文化大學校內餐廳等處建置行動支付收款服務，除了本地師生外，也提供陸生得使用支付寶、微信付款，持續打造校園行動支付生態圈。

包國儀指出，行動支付也為校務人員帶來便捷，只要掃一下學生條碼就可以完成收費，免除過去收現金的保管風險，且能更快速提供學生需要的服務，未來將繼續透過產學合作模式，與學校共同努力，為行動支付扎根善盡心力。

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