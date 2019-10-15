深夜情侶路邊大吵！男酒後咆哮出拳　警英雄救美反遭肘擊流血

記者孫于珊／台北報導

台北市基隆路一段14日晚間11時許，一對情侶在路邊吵得天翻地覆，警方到場發現，一名散發酒味的男子與女友兩人不停拉扯咆哮，還想出手打女友，甚至對上前攔阻的員警也不客氣，照樣揮拳肘擊！警方立刻將男子強勢壓制上銬，並帶回派出所偵訊。

▲醉男深夜大鬧！要歐女友又打傷員警，遭警方上銬逮捕。（圖／記者孫于珊翻攝）

2名巡邏員警當晚遭民眾攔下，指稱前方有男女吵得不可開交，請警方協助。不料，一名年約40多歲的趙姓男子酒後情緒不穩，當街與女友發生爭執，看到員警來插手，更是大聲叫囂並攻擊員警，造成一名警員手臂抓傷、另一名嘴唇紅腫流血，2名員警事後已到醫院驗傷。

而趙男被逮捕後，態度極不配合，在派出所不停要水喝，還將水打翻潑到員警身上，警方只好等到白天趙男酒醉清醒後才完成偵訊，並於訊後將他依傷害、妨害公務罪嫌送辦。

▼醉男態度不配合，抵抗被捕，把員警抓傷。（圖／記者孫于珊翻攝）

▼醉男也把另一名員警的嘴唇弄傷，2名員警已到醫院驗傷。（圖／記者孫于珊翻攝）

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