影／韓國瑜選戰佈局著重高雄　朱立倫：他本來就是非典型政治人物

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜將總部設在高雄，與以往所見的總統選戰佈局不同，前新北市長朱立倫15日對此表示，韓國瑜本來就是非典型的政治人物。

韓國瑜即將向高雄市府請假，全心投入總統大選，競選總部將於11月初正式成立，設置於高雄市，並在北、中、南設立競選辦事處。對於這樣的安排，朱立倫下午至剝皮寮歷史街區出席活動前受訪表示，韓國瑜本來就是一個非典型的政治人物，他有很多新的創意、想法。

朱立倫說，韓國瑜團隊將總部設在高雄非常好，讓中南部支持者感到士氣大振，加上北中南都設置辦事處協助各地輔選，但最重要的是要設法凝聚共識、提振士氣，這段期間不要在內鬨，讓未來選戰主軸明確、一步一腳印。

另外，韓國瑜將於16日展開長達一個月的環島輔選行程，包括至台澎金馬各地傾聽基層民意，首站前往屏東，從鵝鑾鼻燈塔出發，據悉初步規畫參拜廟宇、拜訪地方產業，以及與特定團體座談，也預計夜宿小琉球，計畫於屏東停留兩天。

至於外界關注的訪美時間，韓陣營內部仍在討論；此外，夫人李佳芬也可能代夫出征，10月23日至29日前往菲律賓、越南等地訪問，爭取僑胞支持。

▲前新北市長朱立倫受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫出席「域見：孩子的心視界」美力台灣3D成果展發布會。（圖／朱辦提供）

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