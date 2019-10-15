陸軍：M1A2T採購案進度正常　美方近期提供我發價書

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

立法院外交及國防委員會16日將審議明年度國防部預算案，針對M1A2T戰車，共編列新台幣405億2415萬元，全案從2019年開始執行至2027年，不過有媒體報導我方因預算限制，現在必須減量減項採購部分裝備，M1A2案的發價書 (LOA) 預計要到年底才能簽署。陸軍司令部15日表示，陸軍積極透過美國在台協會、華美會議等管道，與美方綿密研討發價書需求，目前進度正常，近期內可提供我方發價書。

根據《聯合新聞網》報導，我方因預算限制，現在必須減量減項採購部分裝備，M1A2案的發價書 (LOA) 預計要到年底才能簽署。

陸軍司令部表示，陸軍積極透過美國在台協會（AIT)、華美會議等管道，與美方綿密研討發價書需求，美方已於最終審查階段，目前進度正常，近期內可提供我方發價書。

陸軍司令部指出，待獲得正式發價書後，陸軍將依備戰實際需求為前提，以立法院核定預算為基準，審慎檢討採購品項及工合需求，完成發價書簽署作業；針對媒體報導「減項減量採購」乙情，純屬臆測。

陸軍司令部強調，國軍各項武器裝備籌獲，均依敵情威脅、軍事戰略及整體防衛構想作戰需求審慎評估，籲請國人支持。

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