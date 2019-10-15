影／吳敦義不願擔任競總主委　朱立倫：韓國瑜要親自邀請！

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席吳敦義日前表示不會接高雄市長韓國瑜的競選總部主委，前新北市長朱立倫15日表示，韓國瑜要親自邀請，若吳敦義可以擔任主委或重要職位，對整個競選總部的領導一定有正面幫助。

吳敦義週末出席敬老活動時，針對是否願意扛下韓國瑜競選總部主任委員的角色表示，他非常忙，如果接任主委，他就要專一一致為總統候選人，又要接待來賓、開會、主持活動，他輔選立委的工作也非常重要，所以由副主席兼秘書長曾永權擔任韓國瑜競總總幹事，曾永權實際上有調動全黨幹部的能力，黨內工作不需要重疊，但他願意接受名譽理事。

對此，朱立倫下午出席活動前表示，目前距離總統選舉還有一段時間，韓國瑜若希望黨主席擔任主委，可能要親自邀請、協調，若吳敦義可以擔任主委或重要職位，對整個競選總部的領導一定有正面幫助。

朱立倫說，隨著總統選舉的到來，大家最後都會來幫忙，至於要扮演什麼角色，還是由韓國瑜做最後安排、決定，每個人都會用各自的方式配合；吳敦義日前表明僅願意擔任名譽理事，關於黨內還有誰可以擔任競總主委，朱立倫說，不論是吳敦義還是其他黨內先進，韓國瑜都會考量。

▲前新北市長朱立倫受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

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