觸摸海龜代價30萬　海巡署長室：不恰當的善意，對牠們造成傷害　

▲德國籍少年在小琉球觸摸海龜，代價可能是新台幣30萬元，引來網友問「為什麼不能觸摸海底生物呢？」 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署長室11日披露一位德國籍少年和家人到屏東縣小琉球潛水觸摸一下海龜，被處罰的代價可能是新台幣是30萬元，引起網友熱烈討論，更有網友留言詢問：「為什麼不能觸摸海底生物呢？」署長室15日回答，「不要因不恰當的善意，會對牠們造成傷害。」

由於小琉球保育海龜有成，已成為熱門觀光景點，但仍不時傳出遊客觸摸海龜情事，有網友建議地方人士能推動搭船就播放遵守規定影片宣導，讓遊客不要再犯。

而「為什麼不能觸摸海底生物呢？」海巡署長室說，有人回答：「難道你會想走在路上時，突然被別人觸摸嗎？」的確，無論是任何生物，面對突然的觸碰，都一定會產生恐懼的反應；對於野生動物來說，不只是害怕，更可能產生後續的巨大影響。

海龜、珊瑚、鯊魚等這些海洋生物，皮膚外表通常都有保護黏液，隨意的觸摸會使牠們暴露在危險中，甚至遭到細菌感染。或許人們是出於善意、好奇去觸摸，但牠們卻很可能因此受到傷害。

何況海龜是一種很容易緊張的動物，突然的追逐或觸摸，會使牠們加速逃離，造成受傷或死亡；也很可能因為恐懼，不再洄遊到被人摸過的地方。

其中許多的海洋生物其實是具有攻擊性或毒性，如魟魚、石頭魚、獅子魚等，隨意的觸摸，等於是讓自己陷入危險之中。尤其是在海裡，可不像陸地上能立即獲得醫療資源，因此不觸摸海洋生物，是保護它們也是保護你自己。

其實，許多海洋生物其實正面臨著生存的危機，千萬不要因為人們不恰當的善意，反而對牠們造成傷害。