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衝動女友不甘被分手！怒潑糞汁洩恨　傳訊恐嚇：5加侖紅漆給你紅通通

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▲女方不滿與男友分手潑糞寫訊息恐嚇。（示意圖／pixabay）

▲女方不滿與男友分手潑糞寫訊息恐嚇。（示意圖／pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

阿嬌（化名）不滿與同居男友阿志（化名）提出分手，憤而傳LINE給阿志，「我不是只會潑大便，讓你們逃都逃不了，死得很難看」、「全部破壞，再潑一桶5加侖紅漆，給你紅通通」等語。彰化地院一審依恐害危害安全罪、損毀他人物品罪處，判阿嬌應執行拘役90日，得易科罰金。阿嬌不滿判決結果提出上訴，但卻遭法官駁回，維持原判確定。

判決書指出，阿嬌先於2018年7月傳LINE給阿志，「我不只會潑大便…讓你們逃都逃不了…死得很難看」等語恐嚇，再於今年1月7日及11日凌晨到阿志住家潑糞，掛在屋外的衣物及鋁門窗等等全被波及，臭味難聞導致毀損無法再使用。

彰化地院一審依恐害危害安全罪、損毀他人物品罪處，共2罪，應執行拘役90天，得易科罰金。

阿嬌再上訴，向法官辯稱其係因感情糾葛一時衝動，才傳LINE簡訊給阿志及糞尿潑灑阿志住處衣物及鋁門紗窗，純屬洩憤之舉動，無恐嚇及毀損故意，應撤銷原判另為無罪諭知等語。

但法官認為阿嬌所謂「因感情糾葛一時衝動，潑糞、死亡、破壞財物及紅漆潑灑等」，均足使聞訊者心生畏懼，阿嬌為成年人，豈可能不知？與有無恐嚇及毀損故意，乃不同之二事，其上訴為無理由，應予駁回。

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