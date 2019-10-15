關懷美食外送員　交警：交通安全比「準時送達」更重要

▲台南市警交通大隊，前往外送平台簽約的人氣店家及易肇事路口，向店家及外送員進行交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對最近美食外送員交通安全問題，受到各界關注，台南市警交通大隊也動起來，以外送員趕時間的「超速」、「闖紅燈」及「騎車使用手機」等常見違規態樣以及市警局現階段的執法重點，前往外送平台簽約的人氣店家及易肇事路口，向店家及外送員進行交安宣導。

「吃吃吃吃吃、點點點點點」這句耳熟能詳的廣告詞，是否勾起您肚子中的回憶，讓你的口水不自覺的流出來了呢？ 近年來美食外送服務興起，許多手機應用程式，讓使用者簡單的「食指」大動，就能不用外出享受美食；此外，更讓許多人投入外送的工作，但外送員不畏風吹日曬雨打，辛苦為訂單來回奔波，更發生多起外送員不幸於外送途中，發生交通事故的憾事。





有鑑於此，有別於以往執法取締強硬作為，台南市警局決定來「軟」的，警方分析部分交通事故態樣，外送員以趕時間的「超速」、「闖紅燈」及「騎車使用手機」等常見違規態樣以及市警局現階段的執法重點，前往外送平台簽約的人氣店家，進行宣導及於轄區重要易肇事路口，除了向外送員宣導相關的安全觀念外，更拜託店家在交付餐點予外送員之同時，能多關懷提醒他們注意交通安全，以避免憾事的發生。

交通警察大隊大隊長翁誌宏呼籲各位外送員，切記不要邊騎車邊滑手機，勿超速、闖紅燈及違規轉彎，行車多禮讓，在趕時間的同時不要忘了想想「遲到總比不到好」，除了讓美食「平安」進入進入消費者口中外，也讓自己平平安安地賺錢。