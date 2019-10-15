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Smart智富／過期春藥

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　朱紀中

第3季以來，全球有14個國家陸續宣布降息，其中最誇張的是歐洲央行，在基準利率下調至-0.5%後，又決定從11月重啟每月200億歐元的購債計畫，預期負利率債券規模將從現有的17兆美元再往上擴大。美國聯準會（Fed）是否也會為了川普（Donald Trump）選舉行情，硬把債市殖利率變成負數？畢竟美國10年期公債殖利率距離2016年創下的低點1.37%已非常接近。

有趣的是，美債殖利率要再往下掉，必須中國不再拋售，問題是過去1年賣美債、轉持黃金的中國政府，若見到債券價格再飆高，會放掉獲利機會嗎？

主要國家央行紛紛降息、甚至重啟QE（量化寬鬆貨幣政策），有人形容各國為了救經濟，根本是在服用「過期春藥」，明知負利率會懲罰儲蓄者、讓資產泡沫化等副作用，企業也將因舉債借錢太容易而胡亂投資，最終引爆地雷。

但是隨著美國與台灣10年期公債殖利率的利差明顯縮減，只要全球負利率債券規模持續擴大，熱錢流入台灣炒股機會就會升高，由過期春藥驅動的行情已經展開，投資人手腳要快，以免最終被藥性消失後的副作用修理。

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