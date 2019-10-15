影／韓國瑜請假衝總統選舉　朱立倫掛保證：他一定會捐薪或不支薪

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜宣布開始請假衝選舉，民進黨團隨即呼籲他將請假期間的薪水捐出，前新北市長朱立倫15日對此表示，韓國瑜一定會不支薪或是捐薪，相信他一定會這麼做的。

韓國瑜上午親自宣佈將開始請假，全心投入總統大選，並表示自己將從南方出發，將南方純樸、誠懇、勇敢的精神帶給全台灣。競選辦公室同時發出聲明表示，為了不利用市府的行政資源來行選舉之實，韓國瑜在依法情況下按照程序請假。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜之後將以國民黨總統參選人身份，展開一系列全台「土地學習傾聽之旅」，希望藉由關懷、學習與傾聽，真正達到苦民所苦，讓政治還歸於民；他將展開全台環島的改變之旅，其中涵括了關懷、學習與傾聽三大面向：關懷弱勢族群、產業創新學習、傾聽基層民意，也將拜訪全國各地，匯聚正能量與新動力。

對此，民進黨團隨即召開記者會，綠委李俊俋表示，朱立倫在2015年至2016年總共請假了64天，不過事後也捐出了60萬薪水，試問韓國瑜要不要比照辦理？他呼籲韓國瑜依照事情辦理，不然也至少依照朱立倫模式處理，朱立倫年資較久請比較久，韓國瑜只有21天，有必要跟大家說明清楚。

除此之外，日前國民黨台北市議員李明賢拋出兩字訣，勸韓國瑜「捐薪」才有可能挽救選情。對此，朱立倫下午至剝皮寮歷史街區出席活動前受訪表示，韓國瑜一定會比照辦理的，不論是在請假期間不支薪，或是捐出薪水，朱立倫強調，他相信韓國瑜一定會這麼做。

▲前新北市長朱立倫受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

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