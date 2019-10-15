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哈吉貝肆虐！他家驚見「人頭、大腿骨」　照片太清晰…3.1萬網友憂詛咒

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記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風哈吉貝對日本的影響仍在繼續，至今造成66人死亡、1人心肺停止、15人失蹤、212人受傷，以及大雨導致的各地河川潰堤。一名網友就在推特表示，住家附近也發生土石流情況，但卻意外將「人骨」也流出來。

日本網友在推特PO文表示，因為颱風哈吉貝帶來猛烈風雨，他住家附近也發生了土石流的情況，沒想到卻在車棚看見了令人驚訝的的東西，就是跟著土石已經被雨水沖出的人骨，骷顱頭、頭蓋骨及大腿骨都清晰可見。

由於原PO的另外一張照片是跟土石混雜在一起的墓石等，讓網友紛紛猜測應該是土石流沖壞了山上的墳墓，導致人骨流出，「大概是火葬制度前的舊遺骨吧」、「哇太嚇人了」、「被詛咒也是不可抗力www」、「這是死了之後才會世界有名的類型呢」。

另外也有網友好奇「骨頭可以存留這麼久嗎？」其他網友則建議原PO報警，因為不知道是哪一家的墓地、哪一家的祖先，若自行收納或埋回土裡也很尷尬。還有網友擔心是不知名的殺人事件，要原PO千萬不要自行處理。推文吸引3.1萬網友按讚、1.3萬轉推。

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