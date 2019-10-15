後備軍人僅4成接受教召　國防部：戰力可達防衛作戰需求

▲中華民國國軍。（示意圖／翻攝國防部發言人）



記者林銘翰／台北報導

根據立法院預算中心公布之國防部明年度預算評估報告揭露，截至八月為止，退伍八年內、可選充教召的後備軍人數為77萬6662名，卻只有31萬9067人曾受召訓，召訓率僅41.8%。對此國防部15日表示，後備戰力編成經每年漢光、同心、自強演習中驗證，均能達「立即動員、立即作戰」之防衛作戰需求。

《自由時報》報導，立法院預算中心近期公布國防部明年度預算評估報告揭露，截至八月止，退伍八年內、可選充教召的後備軍人數為77萬6662名，卻僅31萬9067人曾受召訓，召訓率41.8%，預算中心籲國軍提出改善作法。

國防部指出，國軍後備軍人列管以8年內退伍之精壯人力為主，概約77萬餘人，近年轉型為志願役之後，召訓人員以役期長、戰技純熟之志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依據目前國軍動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約30餘萬人，其餘40餘萬人（約佔6成）列管為戰耗補充梯隊，於動員編成後實施臨戰訓練，以維繫部隊持續戰力。

針對立法院預算中心所提出之建議，國防部表示，已從訓練場地、訓練時程及相關法令配套，審慎完成評估研究，期由各個層面提升國軍後備戰力，以符合臺澎防衛作戰需求。

國防部強調，自兵役轉型為以志願役為主之部隊後，無論在訓練、戰技及對軍事事務之嫻熟度，均較以往更為進步，隨著志願役退役人數逐年增加，對我國後備戰力的提升有相當大的助益，國軍絕對有能力、有信心確保國家安全，請國人放心。

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