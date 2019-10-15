原來「愛情摩天輪」早就在這！　高市府辦活動竟是撿現成的

▲韓國瑜喊出要蓋愛情摩天輪。（圖／記者林敬旻攝／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府「愛情摩天輪‧『夢』想幸福」公教人員單身聯誼活動，但活動內容其中一樣是「搭乘愛情摩天輪」，但卻是統一夢時代購物中心，也讓網友全傻眼，在臉書粉絲團「公民割草行動」就有人酸說「政見無法兌現怎辦？撿現成的就好了啊」。

▲高雄市政府108年「愛情摩天輪‧『夢』想幸福」公文 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

根據公文顯示，「愛情摩天輪‧『夢』想幸福」的主辦機關是高雄市政府人事局，協辦廠商則是中國青年旅行社。而公教人員單身聯誼活動的目的為「為擴展公教單身同仁社交生活領域，增進性別互動元素及情感交流，促成良緣，藉以提升婚育率，並配合行銷高雄愛情主題旅行政策」。

▲活動內容其中一項為搭乘愛情摩天輪 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但網友抓包，活動內容其中一樣是「搭乘愛情摩天輪」，但地點卻是在統一夢時代購物中心，就有網友在「公民割草行動」酸說「政見無法兌現怎辦？撿現成的就好了啊」。

對此人事處表示，當初將地點設立在夢時代，剛好夢時代有摩天輪，因為是愛情活動，因此才稱搭乘愛情摩天輪，希望活動單純化，勿過度聯想，但還是尊重每個人的想法。