韓國瑜正式「放韓假」三個月　綠委酸：比別人的暑假還長

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜稍早結束市政會議後，就在高雄市政府鳳山辦公室一樓宣布自己將請假3個月投入明年的總統大選。民進黨立委李俊俋表示，韓國瑜上任高雄市長未滿一年，就任三個月就宣布參選總統，「韓國瑜要請假怎麼進行選舉那是他的事，但是我們希望他依照規定來」。立委管碧玲則認為，這場選舉完全沒有正當性，要求韓國瑜至少先道歉再請假。

韓國瑜15日上午結束市政會議後，就在高雄市政府鳳山辦公室一樓宣布自己將請假3個月投入明年的總統大選，民進黨立法院黨團隨即召開「放『韓』假，韓國瑜要比照朱立倫模式嗎？？」記者會，黨團書記長李俊俋表示，韓國瑜上任高雄市長未滿一年，就任三個月就宣布參選總統，痛批「你的韓假比別人的暑假還長」。

李俊俋表示，根據《公務人員行政中立法》第11條規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假，公務人員依前項規定請假時，長官不得拒絕。另外，內政部也有頒布「民選地方行政首長服務規範手冊」，也清楚載明必須依據行政中立法第11條請假。

李俊俋指出，前新北市長朱立倫在2015年至2016年參選總統期間也確實請過假，但因其擔任過桃園縣長、新北市長及行政院副院長年資較久，在2015年的可請假天數為64天，最後朱立倫在2015請了54天、2016年請了10天，總共請假64天。

李俊俋也指出，韓國瑜截至目前為止年假應有14天、不扣薪事假有7天，今年總共可休假天數有21天，但他在14天的年假中已經請假了2個小時、在7天的事假中已經請假了5天6小時，總共在今年可請假的21天中已經請掉了5天8小時。李俊俋表示，韓國瑜當然可以請假，但請依照相關規則辦理，「我們要請問你到底是要留職停薪還是要怎麼樣」？

李俊俋也質疑，韓國瑜就任市長不到一年，當選不到四個月就馬上宣布要選總統，接下來又要請假三個月，規避掉高雄市議會的總質詢，「你的韓假比別人的暑假還長」，年輕人看到也會問「到底是要留職停薪，還是哪個老闆會這麼大方給你請假三個月」。

李俊俋表示，朱立倫在2015年至2016年總共請假了64天，不過事後也捐出了60萬薪水，試問韓國瑜要不要比照辦理？他呼籲韓國瑜依照事情辦理，不然也至少依照朱立倫模式處理，朱立倫年資較久請比較久，韓國瑜只有21天，有必要跟大家說明清楚。

黨團幹事長管碧玲則表示，韓國瑜夫人李佳芬說她一天跑九個行程，跑到後來更數度遲到鬧上新聞版面，「看起來有點像是李佳芬在選總統，實在是很離奇」。管碧玲說，高雄市民已經被韓國瑜刺痛了心，從李佳芬頻頻因遲到鬧大新聞，顯見轉換跑道、短期就落跑的選戰韓國瑜已經分身乏術，如今還因為請假多到要被扣薪，「這種候選人他大概是第一個」，表示其參選毫無正當性。

對於藍營傳出要求總統蔡英文也請假，管碧玲痛批「你做壞事也要別人必須跟著做壞事，你才不會變成做壞事的壞小孩？」、「你曠課別人也跟著曠課？」、「你拋棄高雄總統也必須要拋棄台灣？」。管碧玲說，這場選舉完全沒有正當性，要求韓國瑜至少先道歉再請假，直言「即使道歉都不好看，但你至少連道歉都要做吧！」

李俊俋強調，「韓國瑜要請假怎麼進行選舉那是他的事，但是我們希望他依照規定來」，韓國瑜今年總共可休假天數僅有21天，現在要請到三個月，繼請依照公務人員請假規則扣薪水，「朱立倫有年資都捐錢了，看看你韓國瑜要不要比照辦理，還是錢真的對你這麼重要」。

▲民進黨團召開「放『韓』假，韓國瑜要比照朱立倫模式嗎？？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）



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