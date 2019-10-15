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搶攻綠能商機　友達打造「太陽能系統一站式解決方案」

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▲搶攻綠能商機　友達打造「太陽能系統一站式解決方案」。（圖／友達提供）

▲友達完成永豐餘全台6個廠房的屋頂型太陽能電廠。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（15）日宣布，整合建置太陽能系統所需的模組、零組件及智慧雲端監控平台，提供客戶一站式解決方案突圍太陽光電市場，並攜手國內企業與公部門，積極拓展屋頂型、地面型及水面型等各類型太陽能電廠，將閒置空間活化並有效運用，共同開創綠能商機。

「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」10月16日至18日即將在南港展覽館登場，今年友達將展出一系列高效能太陽能模組，並結合雲端監控軟體、資料收集器和無線IoT感測樹的太陽能智慧雲端監控解決方案。
 
友達透過資源垂直整合，採用友達晶材製造的高效單晶晶圓，並運用製造技術優勢，開發一系列具備高強化特性的高效能太陽能模組，並展出SunBravo單晶矽模組系列，採用先進多柵線設計，有效提升發電功率和可靠度，並具備抗高濕、抗鹽霧與抗強風等特性。

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▲搶攻綠能商機　友達打造「太陽能系統一站式解決方案」。（圖／友達提供）

▲友達SunBravo多柵線半切電池模組具備350瓦高發電功率。（圖／友達提供）

友達表示，其中335瓦60片式單晶PERC多柵線電池模組，以高效能、耐候型模組優勢，獲2019年經濟部「金能獎」肯定；而60片式單晶PERC多柵線半切電池模組有350瓦高發電功率，以半切電池技術能有效降低電阻，具備卓越發電效能。
 
同時，友達整合各類型太陽能案場所需的零組件，包含逆變器、MC4接頭、DC電纜與熱浸鍍鋅服務等，提供與原廠同步的售後服務，滿足客戶一站購足的需求，並提供全方位跨平台監控系統，結合雲端監控軟體及高穩定資料收集器，供使用者透過個人電腦及行動裝置，即時掌握各案場的太陽能發電資訊進行診斷、分析，使電廠成本與發電效益達到最佳化。
 
友達具備完整的電廠系統專業能力與優勢，偕同國內大廠永豐餘、奇美企業共同發展綠能建設，其中今年已完成併網的永豐餘，在全台6個廠房建置屋頂型太陽能電廠，總裝置量達11MW；友達也與奇美企業攜手，將在台南綠色園區建置15MW地面型電廠；同時也取得新竹水利會埤塘、高雄典寶溪II期、高雄山仔頂溝滯洪池等三起水面型電廠公有標案，裝置量共約4.5MW，善用閒置空間開創綠色能源。

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