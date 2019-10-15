　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda開罰9千：「未善盡管理職責」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼外送員3天2死。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

▲美食外送員3天2死，引發外界關注外送員安全及工作權益問題。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

記者賴文萱／台北報導

外送平台正夯，但短短3天內就接連發生foodpanda、Uber Eats2起外送員死亡車禍，引起外界關注外送員安全及權益問題。公路總局今（15）日派出監理所人員稽查foodpanda及與Uber Eats合作的得易貨運公司，初步以未善盡管理責任，先對foodpanda開出1張9000元罰單，並要求限期改善。至於Uber Eats部分，因還在稽查中，稍晚才有結果。

公路總局今派員稽查近期2出事業者foodpanda、Uber Eats，依照《公路法》和《汽車運輸業管理規則》規定，從事貨物運載必須為汽車運輸業，若未依規定違法從事汽車貨運業，將可罰10萬到2500萬元；業者若對人（駕駛）、車未善盡安全管理責任，也可開罰9千到9萬元。

請繼續往下閱讀...

公路總局運輸組組長劉育麟表示，目前稽查結果，初步以未善盡管理責任，且對員工教育訓練也看不出來有落實，先對foodpanda開出1張9000元罰單，並要求限期改善。至於Uber Eats部分，因還在稽查中，稍晚才有結果。

▲▼立委鄭寶清。（圖／立委鄭寶清辦公室提供）

▲鄭寶清要求交通部盡快跟勞動部協調，訂出外送員相關法令規範。（圖／立委鄭寶清辦公室提供）

近日3天發生2起外送員車禍事故，立委鄭寶清昨在立法院交通委員會質詢指出，外送平台登記為「資訊服務業」，平台上接案的外送員，大多不是法定的正職員工，平台業者以「僅提供媒合資訊服務，外送員也能主動決定是否接單」來規避責任，不但罔顧外送員的權益，也是交通安全上的隱憂，要求交通部要盡快和勞動部協調，訂出相關法令規範。

對此，交通部長林佳龍表示同意，目前交通部有和勞動部職安署一起在10月2日訂定發布「食物外送作業安全指引」，內容包括機車車況檢查項目、確認已投保強制險、意外險等相關保險，而針對衍生的勞動與職安課題，也會請勞動部和地方勞檢處盡快釐清。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍指出，會跟勞動部密切配合，落實相關外送員工作權益及交通安全規範。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局局長陳彥伯則指出，依據公路法及汽車運輸業管理規則規定，從事載運貨物並收取報酬為業者，就需具備汽車運輸業營業資格，也需負起安全管理責任。目前如拉拉木（GoGoVan）、便利帶及foodpanda，皆有登記汽車貨運業，但Uber eats則是以平台角色在不同地區有與物流貨運業合作，各自狀況都不同，如有違反相關法規部分，也會在釐清責任後開罰。

ET快訊
Safari遭爆傳用戶資料給騰訊！　蘋果緊急回應了
快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda「開罰9千」
阿滴停工神隱半個月「受傷近況曝光」！　IG宣布新消息
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵首推「買來回票送36hrs租車」　秋冬線上旅展優惠一次看

占地近2.5公頃「南科考古館」開幕免費參觀！5千年前文物開箱搶先看

快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda開罰9千：「未善盡管理職責」

蘇花改最長隧道空氣品質守護神駕到！　3米高大型軸流風機空運抵台

桃機第三航廈「簡化設計」趕2023年完工　大亮點波浪屋頂、玻璃天窗擬取消

嘉藥舉辦麵食競賽　選手展現校園「三創」精神

比坐辦公室好賺！外送熱潮反映台灣2大悲哀：薪水停滯如死水

國三童「斜眼看喪家遺照」爆雞皮：要死了？　嬤冷回話拖去浴室

月入45K不是夢！做工哥踏入「髒兮兮行列」日領1千→2500　曝高薪缺人無奈

星宇機上誌、購物誌用「閩南語」命名　網歪樓笑：看完會很ㄎㄧㄤ嗎？

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

高鐵首推「買來回票送36hrs租車」　秋冬線上旅展優惠一次看

占地近2.5公頃「南科考古館」開幕免費參觀！5千年前文物開箱搶先看

快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda開罰9千：「未善盡管理職責」

蘇花改最長隧道空氣品質守護神駕到！　3米高大型軸流風機空運抵台

桃機第三航廈「簡化設計」趕2023年完工　大亮點波浪屋頂、玻璃天窗擬取消

嘉藥舉辦麵食競賽　選手展現校園「三創」精神

比坐辦公室好賺！外送熱潮反映台灣2大悲哀：薪水停滯如死水

國三童「斜眼看喪家遺照」爆雞皮：要死了？　嬤冷回話拖去浴室

月入45K不是夢！做工哥踏入「髒兮兮行列」日領1千→2500　曝高薪缺人無奈

星宇機上誌、購物誌用「閩南語」命名　網歪樓笑：看完會很ㄎㄧㄤ嗎？

男室友酒醉闖香閨...《聲林》李佳歡留學驚魂：洗澡都洗超快！

海莉大婚穿VERA WANG吊帶裙熱舞　腳踩「平底球鞋」超隨性

投資竟變詐欺！？檢察官：投資前請先停、看、聽

高鐵首推「買來回票送36hrs租車」　秋冬線上旅展優惠一次看

首次搭船釀1死1命危！遇退潮「划不回」海漂10小時翻覆　醉船主回家大睡

超過1萬人等待器捐！化無用為大用　母女相約簽署讓愛延續

台積電股價連創新高　台股收漲44點破今年高點紀錄

占地近2.5公頃「南科考古館」開幕免費參觀！5千年前文物開箱搶先看

閨蜜房間亂出新境界！　不屑搞收納「一張床墊打天下」　千人看呆：在跑路？

美麗的紋理來自你所遺棄的廢料　只要有心廢渣也能煉成好器皿

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

檢舉亂丟菸　環保局9個月發210萬

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

台妹露黑森林！一條線23年前早爆紅

同事給30元代買珍奶　他傻眼反制

發愛心便當「數量不夠」遭街友飆罵　她心碎

北東一路有雨到下周　「水氣最多時間曝光」

foodpanda反駁勞動部僱傭說

想夾寶可夢鑰匙圈！噴出4隻小拳石網笑瘋

外送平台讓生意爆紅？業者揭殘酷真相

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

48歲被減薪怒提辭職！拿不到退休金還待業1年

高鐵老夫妻「買兩個便當」超甜對話　大夜妹：一陣鼻酸

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面