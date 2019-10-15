快訊／外送員3天2死！公總稽查foodpanda開罰9千：「未善盡管理職責」

▲美食外送員3天2死，引發外界關注外送員安全及工作權益問題。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

記者賴文萱／台北報導

外送平台正夯，但短短3天內就接連發生foodpanda、Uber Eats2起外送員死亡車禍，引起外界關注外送員安全及權益問題。公路總局今（15）日派出監理所人員稽查foodpanda及與Uber Eats合作的得易貨運公司，初步以未善盡管理責任，先對foodpanda開出1張9000元罰單，並要求限期改善。至於Uber Eats部分，因還在稽查中，稍晚才有結果。

公路總局今派員稽查近期2出事業者foodpanda、Uber Eats，依照《公路法》和《汽車運輸業管理規則》規定，從事貨物運載必須為汽車運輸業，若未依規定違法從事汽車貨運業，將可罰10萬到2500萬元；業者若對人（駕駛）、車未善盡安全管理責任，也可開罰9千到9萬元。

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公路總局運輸組組長劉育麟表示，目前稽查結果，初步以未善盡管理責任，且對員工教育訓練也看不出來有落實，先對foodpanda開出1張9000元罰單，並要求限期改善。至於Uber Eats部分，因還在稽查中，稍晚才有結果。

▲鄭寶清要求交通部盡快跟勞動部協調，訂出外送員相關法令規範。（圖／立委鄭寶清辦公室提供）

近日3天發生2起外送員車禍事故，立委鄭寶清昨在立法院交通委員會質詢指出，外送平台登記為「資訊服務業」，平台上接案的外送員，大多不是法定的正職員工，平台業者以「僅提供媒合資訊服務，外送員也能主動決定是否接單」來規避責任，不但罔顧外送員的權益，也是交通安全上的隱憂，要求交通部要盡快和勞動部協調，訂出相關法令規範。

對此，交通部長林佳龍表示同意，目前交通部有和勞動部職安署一起在10月2日訂定發布「食物外送作業安全指引」，內容包括機車車況檢查項目、確認已投保強制險、意外險等相關保險，而針對衍生的勞動與職安課題，也會請勞動部和地方勞檢處盡快釐清。

▲林佳龍指出，會跟勞動部密切配合，落實相關外送員工作權益及交通安全規範。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局局長陳彥伯則指出，依據公路法及汽車運輸業管理規則規定，從事載運貨物並收取報酬為業者，就需具備汽車運輸業營業資格，也需負起安全管理責任。目前如拉拉木（GoGoVan）、便利帶及foodpanda，皆有登記汽車貨運業，但Uber eats則是以平台角色在不同地區有與物流貨運業合作，各自狀況都不同，如有違反相關法規部分，也會在釐清責任後開罰。