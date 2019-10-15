台Youtuber攜國旗遊中山陵被包圍「帶到警局」搜包寫悔過書

▲楊翰傑於南京夫子廟。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

記者馬叔安／綜合報導

台灣青年楊翰傑環遊世界，途中經過大陸南京時，由於在中山陵前舉中華民國國旗拍照，被當地人包圍報警後帶回警局，除了要求刪掉有我國國旗的照片，員警也要他提供手機密碼，並詢問詳細的行程，並寫「悔過書」，而他所攜帶的國旗也被沒收。

楊翰傑於15日下午1點左右在其臉書寫道，今天早上，他在中國南京中山陵舉青天白日滿地紅旗，結果遭到一群人包圍，「臉色很臭的感覺」。他強調，「我純粹拍照，想跟國父孫中山有個紀念。後來中山陵的管理員不讓我走，要我交出旗子，我不想，他們報了警」，隨後被帶回中山陵派出所做筆錄。

他表示，自己在所內雖然全程無上銬，但很多人圍觀，也被要求交出手機、刪除含有青天白日滿地紅旗的照片及影片、搜索背包、寫「悔過書」，旗子被沒收了。

▲楊翰傑帶著國旗環遊世界。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

他說，「所以親自驗證了，在大陸，做這些事情『很嚴重』，勿以身試法，我已經親自試過一次了，也被進行所有個人資料採集、政治立場調查、所有家世背景調查。」他於下午3點40分左右離開警局，對自己的遭遇直呼無奈。

楊翰傑是台灣新竹人，曾在澳洲打工，擔任外送員，在約70天前開始環遊世界旅行，並攜帶中華民國國旗，在所到之處與當地風景合影，並把沿途所見所聞拍成影片上傳Youtube頻道，已經走過了越南、香港、德國、梵諦岡、冰島和美國等地，大約在本月12日左右抵達大陸。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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