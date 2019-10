蔡英文紐約州律師資格暫停　4張圖曝光真正原因

▲總統蔡英文紐約州律師資格被暫停的原因曝光。(圖/總統府發言人,下同)



記者陶本和/台北報導

近期有所謂「蔡英文紐約律師資格遭停權,原因竟是不道德或未遵守規則」的訊息在流傳,甚至躍上媒體版面。對此,總統府發言人透過臉書貼文闢謠,並拿出2大證據還原事實。原來,蔡英文是因為參選總統,所以不再繳交兩年一次的登錄費用,紐約州的律師資格就會「暫停」。

總統府發言人指出,訊息被有心人到處傳,想要藉著大家對外國制度不了解,抹黑總統蔡英文因為有「不道德」的狀況,而被暫停紐約州律師資格,真相是:未繳兩年一次的登錄費用,所以資格被暫停。

首先,總統府發言人打開紐約州法院的查詢網頁,上面載明總統在紐約州的律師資格,確實標示為「暫停中」(Suspended);其次,底下會有一則連結,名為「View Possible Court Decisions Imposing Discipline」,這是要告訴大家可能造成律師資格暫停原因。

發言人指出,點進去之後,就會明確看到一句話,「Suspensions for failure to register. Often an attorney's suspension is based not on specific acts of misconduct, but rather upon the attorney's failure to comply with biennial registration requirements pursuant to Judiciary Law §468-a.」

意思是,通常律師資格的暫停並不是基於特定的不當行為,而是基於律師未遵守《司法法》第468-a條規定的「兩年期註冊要求」。

至於何謂是「兩年期註冊要求」?發言人指出,《司法法》第468-a條要求,每位在紐約州獲准執業的律師每兩年向法院首席行政官註冊一次,還必須支付375美元的註冊費。

因此,總統府發言人綜合以上所述,言下之意是,蔡英文因為參選總統,所以不再繳交兩年一次的登錄費用,紐約州的律師資格就會「暫停」。

