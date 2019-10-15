大巨蛋戶外空間退縮多少　都發局：不必再進都審會

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

遠雄大巨蛋14日7度闖關都審會，最終防災避難電腦模擬在主席、都發局長黃景茂裁示「無異議通過」後闖關成功。對於會中與遠雄達成的建物戶外空間退縮協議，都發局長黃景茂15日表示，現行的平面避難空間是24556平方公尺，退縮後只增不減，「對避難只會有正面影響」，但退縮面積數字不用再到都審會審議。

黃景茂表示，14日經過委員充分討論，依據英國格林威治大學的說明，針對情境2設定的參數為什麼不能跑，經了解後，以目前的軟體版本是沒辦法模擬出委員會要求的情境2，因此回歸到前次會議確認的電腦模擬結果，針對易擁塞地點包括室內室外，請遠雄做改善。

第一，商場棟跟影城棟，戶外空間退縮，主要是增加地面層的避難面積。第二，基地避難有三個疏散口的設施，也要請遠雄做相關處理，增加順暢度。第三點，營運前要加強室內、室外的避難引導措施，包括7項室內管理避難對策，也要針對壅塞節點提出避難演練，強化後續管理。

另外，捷運公司已確認，捷運的運輸量是可以滿足大巨蛋活動的人潮。後續有關增加人員配置還有違規管理，要請遠雄提出書面資料說明。光害問題也會請體育局積極督導遠雄改善。

建物退縮增加戶外避難空間 都發局：有利避難

影城、商辦棟要退縮多少、增加多少樓地板面積？黃景茂說，依照上一次會議確認的情境中有4個情境可以跑出來，這些情境雖然可以跑出來，人員都可以在8分鐘離開觀眾席、15分鐘到戶外，但是在戶外還是有壅塞點，如商場棟、影城棟的轉角以及景觀處等，「委員會的決議，這些地方仍是壅塞點，希望遠雄在這些地方可以退縮，也就是增加戶外面積」。

至於面積多少？黃景茂說，目前的面積是24556平方公尺，以每坪方公尺容納3人以上計算，目前的面積是足以容納7萬3千人，增加更多空間對避難更有利，增加多少後續會算出來，這對避難只會有正面影響。

而為何退縮不用重跑模擬？都發局科長林芝羽回應，目前電腦軟體是進行到建物內，建物外無法模擬，昨天有委員有指出，影響避難有很多因素，恐慌跟踩踏才是最需要防止的，「有秩序的到戶外比避難時間更重要」，建議到戶外空間增加，是增加人到戶外的疏散密度，對都市防災避難性有正面影響。

建物退縮多少？黃景茂：不必進都審會審議

黃景茂說，昨天有些民眾不太了解，其實人都已經安全跑到戶外，目前委員共識是，跑到戶外，但仍要求遠雄公司針對擁塞點提供更多避難的面積。而情境2是極端、不切實際的，委員會的共識是不必再改變參數。

遠雄說要試算後再提報給市府，會有公開審議？黃景茂說，「面積我們會審核，但不用再到都審會」；至於要退縮多少？都發局強調，會觀察目前遠雄的梁柱系統來做建議，細節計算要精算，不會像記者朋友擔心的只退1平方公尺。