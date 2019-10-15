電商沛星收購日AI新創　推AiDeal獨家技術

▲電商沛星收購日本AI新創公司Emotion Intelligence。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

電商通路新創公司沛星科技（Appier）今（15）日宣布收購日本AI新創公司Emotion Intelligence（Emin），並推出AiDeal電商促購解決方案，Appier與Emin的交易即刻生效。

這次併購主要透過現金交易，而Emin的主要天使投資人包含DeNA共同創辦人Shogo Kawada、來自EIF的 Tomohito Ebine、Enish前執行長Masanori Sugiyama以及Enish 前財務長Kosuke Matsumoto在內等都將加入Appier的股東名冊。

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Appier去（2018）年收購印度新創公司QGraph，並推出AIQUA人工智慧行銷自動化平台。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰指出，消費者經常將商品放入購物車後卻未結帳是電商業者常遇到的挑戰，稱之為「被遺棄的購物車」，AiDeal將會是一個絕佳解方；未來公司也將繼續運用尖端技術來開發創新產品，藉由AI助力全球品牌成長。

Emin 2011年成立於東京，已服務超過800個客戶，包括Golf Digest Online與LOHACO等日本知名電商平台。

Emin的AiDeal是透過人工智慧與滑鼠游標追蹤技術，分析消費者在網頁上的即時行為動態並進行分群，進一步判斷哪些是「即將購買」、「游移不定」或「只逛不買」的用戶。在了解真實消費意向後，AiDeal 將特別針對「猶豫買家」推送限時優惠促銷訊息，藉由創造購買動機來增加成交率。

▼電商沛星收購日本AI新創公司。（圖／業者提供）