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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

呂秋遠／【外送員之死】承攬與雇傭大不同

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▲▼校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲外送平台跟外送員的法律關係是承攬，當不幸發生意外時，外送平台可以完全置身事外，一切都得由外送員自行承擔。（圖／記者呂佳賢攝）

基本上，台灣生活的便利性已經太高，過去再怎麼不想出去，為了吃飯，一定要出門，現在有了餐飲外送的業務員以後，只要有網路，大概整年都可以閉門不出。這樣的便利生活，當然是這些辛苦的業務員的協助，可是業務員制服身上標示的外送平台，在發生法律責任時，卻有機會可以全身而退。

為什麼？因為我們叫餐點，這些人幫我們送餐點，但外送平台跟這些人的法律關係，並不是雇傭，而是承攬。雇傭的意思是，這些人是平台的員工，公司付薪水給他們；承攬則是公司派案子給他們，而他們是獨立個體戶，負責滿足每一個外送客戶的需求。

通常，這兩者的差異性可以從有沒有人格、組織、經濟從屬性來看。例如業者可不可以指揮外送的方法？有沒有固定上班時間？要不要打卡？他們的勞健保是不是自己負擔？有沒有獎懲、升遷與考核等等。綜合這些因素考量以後，目前大部分的外送員與平台關係確實就是承攬，而非雇傭。

那又怎樣？差很多。承攬，等於是這些外送員透過平台接案，發生意外，公司可以完全置身事外，他們得自己承擔，沒有勞健保、沒有升遷管道；沒有勞保，意味著勞保條例上的所有權益都沒有，而且也不是《勞動基準法》保護的對象。沒有健保，意味著自己得要想辦法，而且公司不需要幫忙負擔這些費用；所有的交通工具、油料、耗損都得自己承擔，公司也不會幫忙。我們以為這些員工附屬於大公司之下，有公司的照顧，但事實上他們根本就是賺取血汗錢，付出勞碌命的個體戶。

關於外送員的風險，許多人的看法可能是「歡喜做甘願受」，或者是「不爽不要做」，但如果你看過這些業務員為了賺取微薄的外送費用，必須在大街小巷中穿梭，甚至有不少違規的情況，就知道有多可怕。身為消費者與行人，你要知道，發生事故時，公司不一定要負連帶賠償責任，對我們的保障非常低，對外送員的壓力卻是非常高。所以，如果真心想要做這一行，希望可以多賺點錢，在開始工作前，得要有一些基本認知。

1.不要違規，特別是逆向、違規停紅線、騎車穿越斑馬線、直接騎上人行道、闖紅燈等等。這些是非常危險的舉動，客戶不會因為你晚送5分鐘而餓死，但是一旦發生事故，就會耽擱至少5小時，甚至是別人或是你的一生。

2.這不是毫無成本的工作，至少要有還不錯的機車、每天的油料費與定時保養費，當然還有不小心的罰單，都是要自己承擔的。

3.保險！至少一定要買意外險。發生事故的時候，沒有薪水可以領，公司當然也不會幫外送員申報職業災害，這些都是自己要想清楚的成本。

4.對於車禍的受害者而言，因為他們的關係是承攬，就不一定能向公司求償，可能只有外送員要單獨負起賠償責任，所以不能只有保強制險而已。

5.不是只有騎車時不能滑手機，停紅綠燈的時候滑手機一樣要罰鍰。

6.賺錢當然很重要，或許認真一點，這份工作也比一般上班族賺得要多，但也請別忘記風險，特別是健康。

7.看清楚工作契約，不合理的條款可以先問過律師再簽名。簽名是嚴肅的，不要發生事情以後才說，當時沒看或是沒看清楚。

8.公司無權片面修改契約沒錯，但是公司也可能以後不再派案給不聽話的人。所以，勞動團結權很重要，不該接受公司片面的剝削。

9.要團結起來組織外送員工會，至少讓自己可以有相關的機制保障權益，對抗公司，還可以督促政府修改相關法令監督公司。

10.公司故意把外送員的地位設計成「承攬」，而不是「雇傭」，承攬這種制度設計，真的不應該被公司這麼濫用，政府至少應該另行設計一套機制來保障外送員的權益。

外送員很辛苦，也需要我們的支持。有朝一日，如果外送員成立了工會，而且展開合法罷工，希望消費者可以支持他們。畢竟公司雖然號稱與員工是承攬關係，但事實上他們根本不平等，這種假承攬真雇傭的關係，減少的不是成本，而是每天都在馬路中危險搏鬥的人命。不然，如果行動還方便，就少叫外送吧！到店面吃熱騰騰的食物，才是我們對得起美食的態度！（本文轉載自作者臉書

●作者呂秋遠，碩博士畢，宇達經貿法律事務所執行合夥律師。以上言論不代表本報立場。

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