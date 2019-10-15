「紅著眼眶、泛著淚水」　盧秀燕頒2勇消晉升令！追晉小隊長

▲▼盧秀燕蹲在每位家屬前面，逐一安慰與擁抱，盼撫慰家屬傷痛。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區3日鐵皮工廠火警，2名消防英雄謝志雄、張哲嘉不幸罹難，15日舉行公祭典禮，市長盧秀燕到場追悼，紅著眼眶、泛著淚水，強忍悲痛蹲在每位家屬前面，逐一安慰與擁抱，盼撫慰家屬傷痛，典禮過程中，她頒發晉升令，追晉2位為小隊長，表彰他們對國家的奉獻。

公祭典禮上午在台中市立殯儀館舉行，由立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇代表頒發總統褒揚令、消防專業等獎章，並由市長盧秀燕頒發晉升令、消防局長曾進財頒發消防榮譽章，典禮並以最高榮譽的覆蓋國旗儀式，以示尊榮。

▲盧秀燕率領副市長楊瓊瓔等局處首長，向兩位勇消致上最大敬意。（圖／台中市政府提供）

現場也播放追思影片，紀錄2位消防小隊長擔任消防員的點點滴滴，以及出入各種救災現場的辛苦過程，藉以緬懷2位打火英雄，在場民眾觀看後，都掩不住悲傷，，盧不但率領副市長楊瓊瓔、局處首長向勇消致上最大敬意，也向在場參與者鞠躬致意，以最虔誠的心，送別這兩位救災英雄。

徐國勇公祭典禮前，接受媒體採訪時表示，今天以沈痛的心情送2位小隊長最後一程，感謝他們的犧牲奉獻，向他們致上最大敬意，至於將資訊權、調查權以及退避權列入消防法修法一事，徐說，其中退避權會衡量搶救目的及災害風險因素，現由消防署做相關辦法的擬定。