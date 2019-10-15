首次搭船釀1死1命危！遇退潮「划不回」海漂10小時翻覆　醉船主回家大睡

記者陳豐德／新北報導

第一次，卻也是最後一次坐船！新北市八里15日凌晨發生一起翻船溺水案，一名陳姓男子14日下午4時許邀約朋友至林口南灣頭濱海步道海域旁的小木屋內，一行七人烤肉、飲酒作歡，席間蔡女、曾女等人對「波特船」有興趣，陳男遂帶著2女划槳出海，不料遇到退潮漂流近10小時仍無法靠岸，凌晨被大浪拍擊後翻船，曾女被陳男就上岸目前仍在插管急救，蔡女被發現時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲陳姓男子酒醉載2女出海遇浪襲翻船1死1命危，返家呼呼大睡後前來製作筆錄。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，55歲的陳男在14日下午邀約朋友一同飲酒、烤肉，一行七人到林口南灣頭濱海步道海岸北方約400公尺的小木屋內，一小時後席間耳酣酒熱，曾女（61歲）與蔡女（57歲）因沒有搭乘過無動力船隻，對於小木屋旁塑膠製的「波特船」感興趣，於是請求陳男載他們出海遊玩。

▼陳男的塑膠製波特船。（圖／記者陳豐德翻攝）



陳男划著木槳載2女離岸，讓2女過足了癮打算回程時，發現恰好遇上了退潮，憑藉著木槳波特船始終無法靠岸，在距離岸邊200公尺處漂流將近10小時，精疲力盡的3人原本想說漲潮時再划回岸邊，不料15日凌晨3時許船隻遭大浪拍擊瞬間翻覆。

危急存亡之間，陳男先是自行脫困上岸，隨即又見到被浪潮拍打上岸的曾女，因昏迷不醒隨即由警消送往輔大醫院，目前仍在插管治療中；而獲報的消防、海巡人員在夜間搜尋失蹤的蔡女蹤影，天明時更申請空勤直升機加入搜救，直至凌晨近7時許在於台北港南堤外南側岸際約500公尺處發現蔡女，但其已經失去生命跡象，送醫後仍搶救不治。

根據調查，陳男從事臨時鐵工，聲稱波特船是友人送給他的，在2女的要求下才會載她們出海體驗。而他上岸後警方一度找不到他的蹤跡，而手機則扔在小木屋內，一度失聯，直到警方透過友人至他的新莊戶籍地才找到人，據了解陳男是因寒冷才會返家更衣，還有到廟裡拜拜祈求友人平安，返家後一度還呼呼大睡，全案訊後將依照過失致死罪嫌將他移送偵辦。

▼蔡女送醫後搶救不治。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼曾女送醫後插管搶救當中。（圖／記者陳豐德翻攝）



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