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不用動員卻吸引這麼多人！劉盛良：韓國瑜會贏80至100萬票

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▲▼ 劉盛良。（圖／中評社）

▲劉盛良表示，他幾次大選預測都很準。

圖文／中評社

2020大選將隨著中國國民黨參選人韓國瑜請假參選升高加溫，前立委、公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良14日下午接受中評社訪問時評估，韓國瑜可以贏蔡英文80至100萬票，甚至可能上看150萬票。他也預估，親民黨主席宋楚瑜若第五度參與大選，恐怕只剩30多萬票。

從事營建業的劉盛良是國民黨立委江啟臣的岳父，江也是熱門副手人選之一。劉盛良兒子劉哲彰是現任新北市議員。

劉盛良表示，這是他投入台灣政治50幾年，曾任3屆台北縣議員、5屆國民黨立委、多次輔選經驗。他觀察韓、蔡兩人赴廟參拜、造勢的情況，韓國瑜這邊人擠得水洩不通，蔡英文那邊卻是零零落落，足以證明韓這邊是人心所向，蔡那邊是人心向背。很多人擔心藍營支持度一直沒有突破，他　則認為一點問題都沒有。

劉盛良預估，韓國瑜可以贏蔡英文80至100萬票，甚至可能上看150萬票。2016年，蔡英文689萬票，朱立倫381萬票，蔡大贏300多萬票。2012年，馬英九689萬票，蔡英文609萬票，馬贏80萬票。

劉盛良強調，韓國瑜的造勢不必刻意營造，也不用刻意動員，卻可吸引這麼多人。他幾次大選預測都很準，尤其2008年預測馬英九大贏220萬票，開票果真如此，唯一的小誤差是預測新北市可贏40萬票，結果居然贏了49萬票，其他包括台北、桃園的得票數預測都對。他出身營造業，不動產多集中在台北市文山區與新店一帶，對雙北、桃園等北台灣的民情瞭若指掌。

談到外界揣測馬英九與韓國瑜有心結，劉盛良說，現在媒體都喜歡炒作，實際上沒有問題，兩人沒有心結，以馬英九的高度與態度，應該是沒有這樣的顧忌，也不會說故意逃避不輔選，只要馬時間方便，一定積極投入韓的輔選。

他進一步分析，藍營團結與整合其實也沒問題，只是早一點、晚一點投入而已，包括新北市長侯友宜也沒問題，他日前才和侯深談過，確定侯沒問題，絕對會投入輔選，雖然國民黨主席敦義建議藍營縣市長在雙十節要辦升旗典禮，侯沒照做，但侯有自己的行程與責任，畢竟侯的工作不是只輔選韓國瑜而已，但適當的時候侯一定出來挺韓。

至於侯友宜會不會擔任新北市競選總部主委？劉盛良說，這要問新北市黨部主委李乾龍，不過，但誰來當競選總部主委這事不重要，選民的意向才重要。

鴻海創辦人郭台銘支持台北市長柯文哲的台灣民眾黨，是否對韓有殺傷力？劉盛良指出，影響不大，郭大概有一小部分會影響，但最後大部分會回頭，因為台灣今天的情勢，經濟、國際形勢這麼惡劣，兩岸關係這麼不好，只有韓國瑜才有可能扭轉劣勢。

劉盛良曾於今年7月12日替國民黨不分區「立委」、前立法院長王金平在王朝大酒店席開50桌舉辦「客家團結感恩餐會」。劉盛良表示，那是基於人情，但王現在愈走愈沒賣點了，除非親民黨願意讓王參選，但他認為可能性不大，所以建議王繼續待國民黨就好了，也希望王「勿忘初衷」，雖然王沒說會回心轉意，反正慢慢沒動作就好了，他還會再找時間與王詳談。

對於親民黨主席宋楚瑜2016年大選獲157萬票，2020可能第5度參選，劉盛良認為，上次是混沌一遍，現在選民會判斷，投給你到底能不能為“國家”做什麼事，會不會勝利，所以預估宋恐怕只剩30多萬票。

外界擔心，韓國瑜現在請假競選，起步太晚，劉盛良篤定的保證不會，因為票在人民手上，只要選民認定，晚起步沒關係。因為很多選民已經認定要投韓了，蔡英文就是被大家認定無能。

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