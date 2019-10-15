研究顯示：「被霸凌者」除一生殘留痛苦記憶外　連腦部都萎縮

▲根據最新研究顯示，受霸凌孩童的腦部會萎縮。（圖／elements.envato）

圖文／周刊王

霸凌是現代社會普遍存在的問題。2018年1月時，聯合國教育科文組織公布研究報告，現在全世界十幾歲的青少年中，有三分之一都曾被霸凌過。最近科學雜誌《Undark》揭露研究報告，顯示只要在孩童時代有被欺負的經驗，這樣的記憶幾十年都不會遺忘。

霸凌除了造成心理創傷，受害者的學業成績會退步，長大後容易失業、有憂鬱的傾向，最糟的狀況甚至會自殺。除受害者本身受創，甚至會影響國家健康、財政、教育水準等領域。

英國倫敦國王學院（King's College London）進行長達10年與霸凌相關的神經科學研究，針對法國、德國、愛爾蘭及英國682位實驗者進行核磁共振MRI的檢查後發現，被霸凌過的受害者，和運動及學習相關的左腦基底核及尾狀核的容積大幅減少。

主導研究的艾林（Erin Burke Quinlan）表示，此種大腦的萎縮是一時亦或永久性的，目前並不清楚，會對實驗者持續進行追蹤。另一位加拿大沃太華（Ottawa ）大學教授翠西（Tracy Vaillancourt）則認為，腦部萎縮和壓力荷爾蒙（皮質醇）有關，她表示，有被虐待或霸凌經驗的人經過荷爾蒙檢查後發現，普遍皮質醇的數字偏低，且並不限於孩童，被性侵者或曾被俘擄過的士兵，也都有相同的現象，顯示心理創傷對人類留下的傷害，範圍非常廣泛。

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