超過1萬人等待器捐！化無用為大用　母女相約簽署讓愛延續

▲世界金牌小丑熊熊以行動劇演出器官捐贈者的配偶或三親等內血親，等候器官移植時有優先權。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

依據器官捐贈移植登錄中心統計，台灣目前等待器官捐贈移植的人數超過一萬人，花蓮慈濟醫院與器官捐贈移植登錄中心14日在醫院大廳，舉辦「2019愛捨得 請支持器官捐贈」宣導活動，邀請傳愛大使「小麥貝兒熊」、世界金牌小丑熊熊廣邀大眾一起簽署器官捐贈同意書，鼓勵眾人一起來簽署同意書，器官捐贈將無用化為大用，讓更多人的生命得以延續。

曾獲得世界金牌小丑大獎的熊熊以行動劇演出原本眼角膜受損的病人，因為爺爺曾捐出器官，所以能優先獲得其他人的眼角膜捐贈而重見光明。活潑演出「人體器官移植分配及管理辦法」中，器官捐贈者的配偶或三親等內血親，等候器官移植時有優先權。傳愛大使小麥貝兒熊則是穿梭在候診區邀約民眾一起來認識器官捐贈，吸引不少大朋友、小朋友拍照留念。

▲傳愛大使「小麥貝兒熊」穿梭在候診區邀約民眾一起來認識器官捐贈。

花蓮慈院副院長陳培榕也分享親戚發生的器捐小故事，陳培榕副院長的舅舅、舅媽兩人都是慢性肝炎患者，但舅舅等不到器官移植就離開人世，舅媽則是幸運的等到肝臟移植，讓她的生命得以延續。陳培榕也表示，真的很感恩器捐者的大愛，讓很多像他舅媽一樣，因疾病正在等待器官的病人能接受器官移植，讓生命得以重生，他也鼓勵民眾簽屬器官捐贈同意書，將大愛在他人的生命中延續。

▲王媽媽（右）與女兒（左）一起相約來簽署器官捐贈同意書。

十年前就簽署器官捐贈同意書的陳小姐說，人生最後還能將無用化為有用，延續他人的生命，是件很美好的事情，這次更把握機會將器捐意願註記在健保IC卡上。現場還有一對母女檔將大愛化為行動一起簽署器官捐贈同意書，女兒王小姐表示，經過宣導後，了解器官捐贈沒有想像中的可怕，若是有那麼一天，希望捐出身上還有用的器官，讓其他等待的病人有獲得重生的機會。

▲民眾熱情簽署器官捐贈同意書。

花蓮慈院承擔花東區器官勸募中心，今年已協助10位器官捐贈者完成大愛遺願，目前完成兩例心臟移植、1例肝臟移植、3例腎臟移植、1例肺臟移植、1例小腸移植、12例眼角膜移植，讓20位病人獲得重生的機會。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，從今年初到10月14日的資料顯示，不包含皮膚與骨骼移植，台灣有845人接受器官移植，還有1萬零28人等待移植。

參考網站https://www.torsc.org.tw