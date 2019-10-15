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5黑衣人猛投汽油彈引大火　柯達大廈「大公報」遭針對

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▲▼香港禁止蒙面規例,記者頭部著火。（圖／路透）

▲記者在採訪過程中遭襲擊。（圖／路透）

 實習記者曾筠淇／綜合報導

在香港「反送中」的多次示威活動中，曾發生多起警民衝突，有些黑衣人會以暴力行動攻擊警方與不同立場者，現在甚至將目標轉移至記者、傳媒機構，讓不少記者在採訪的過程中遭波及。位在香港北角的柯達大廈就被針對，黑衣人為了襲擊《大公報》，進而丟出多枚汽油彈，讓現場燃起大火。

據香港《文匯報》，昨（14）日下午5點左右時，有5名黑衣蒙面人出沒在北角柯達大廈，並以硬物投向玻璃門，甚至朝無障礙通道、大堂擲出汽油彈，進而引發猛烈大火。為避免火勢持續延燒，有人立刻拿滅火器滅火，警方及消防人員也趕往現場進行後續處理。

對此，香港大公文匯傳媒集團在昨日嚴正聲明，「法治必須維護，新聞自由不容踐踏，為了滿足讀者知情權，為了這個共同的家園，我們絕不向暴恐勢力低頭。希望警方嚴肅調查跟進事件。」該集團認為，黑衣人針對大公報發起的襲擊行動應受到最強烈的譴責，這些行為已嚴重威脅到記者，應立即停止。

此外，據《大公報》，9月底時，曾有一名印尼籍女子在衝突中受傷，她的以眼部遭中彈，該事在網路上瘋傳，認為當事人為來自印尼的女記者。不過事發當天，印尼並無傳媒前往香港進行採訪，這名女子的身分則遭到懷疑。

據《明報》，香港記者協會楊健興則表示，不論是示威者的破壞行動，或不同政見者對各媒體的暴力行為，都不是新聞工作者能接受的。他希望警方能在現場即刻執法，不要再有暴力行為，且針對記者的暴力，也只是影響民眾的知情權，「恐嚇記者，令其不敢做採訪工作，最終受損的是社會。」

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